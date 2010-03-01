زباله های بیمارستانهای 150 میلیارد تومان اعتبار می خواهد

دکتر عباس زارع نژاد در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد دلیل حل نشدن مشکل ساماندهی زباله های عفونی بیمارستانها، گفت: وزارت بهداشت برای حل این مشکل نیازمند 70 میلیارد اعتبار است که این رقم باید در بودجه این وزارتخانه دیده شود.

پیش از این نیز دکتر محمدرضا رضایی، مخبر کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان داشته بود که وظیفه بی خطرسازی زباله های بیمارستانی بر عهده وزارت بهداشت است و این وزارتخانه باید در بودجه سال آینده مبلغی را برای خرید دستگاههای زباله سوز و بی خطرسازی زباله های عفونی بیمارستانها اختصاص دهد.

زارع نژاد در ارتباط با این موضوع که وزارت بهداشت اصرار به استفاده از زباله سوز در بیمارستانها ندارد، گفت: اصلا چنین بحثی مطرح نیست و یک فرمول و روش برای بی خطرسازی زباله های عفونی همه بیمارستانها طراحی نکرده ایم.

مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت تاکید کرد: استفاده از دستگاههای زباله سوز و اتوکلاو، با توجه به شرایط جغرافیایی بیمارستانها صورت می گیرد. بر همین اساس در بعضی بیمارستانها از زباله سوز و در برخی دیگر از اتوکلاو استفاده می شود.

این در حالی است که بیش از دو سال از تصویب آئین نامه ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها می گذرد اما همچنان با وجود هشدار و تاکید بسیار کارشناسان در مورد تاثیر سوء پسماندها بر سلامت مردم، هنوز اقدام قابل توجهی از سوی دستگاههای متولی در ارتباط با امحاء صحیح زباله های عفونی انجام نشده است.

زارع نژاد در مورد اینکه آیا وزارت بهداشت پیشنهادی برای تامین اعتبار زباله های بیمارستانی ارائه داده است، گفت: ما پیشنهاد داده ایم اما مجلس هم می تواند به این موضوع کمک کند.