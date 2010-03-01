ثبت 323 هزار فقره سند در دفاتر اسناد رسمی همدان

محمد حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در استان همدان 126 دفترخانه اسناد رسمی وجود دارد.

وی با بیان اینکه 13 دفتر خانه طلاق نیز در استان همدان فعال است، از فعالیت 42 دفترخانه ثبت ازدواج در همدان خبر داد.

حیدر زاده با بیان اینکه در مراکز استان ها دادگاه بدوی انتظامی سردفتران تشکیل شده است، اظهار داشت: در صورتی که شکایتی از سوی مردم ارائه شود و یا در بازرسی ها تخلفی مشاهده شود، شکایت ها در این دادگاه بررسی می شود.

وی ادامه داد: در سال گذشته در این دادگاه 169 فقره رای در خصوص سران دفاتر اسناد رسمی، 21 فقره در مورد دفاتر ازدواج و 2 فقره رای در رابطه با دفاتر طلاق صادر شد.

حیدر زاده با اشاره به اینکه دفاتر رسمی وابسته به قوه قضاییه است، ادامه داد: با توجه به افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی، کادر بازرسی این دفاتر هنوز افزایش پیدا نکرده است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان همدان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بازرسی از این دفاتر به صورت سالی یکبار انجام می شود.