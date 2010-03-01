  1. هنر
  2. سایر
۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۰۴

جلد پنجم مجموعه "روزشمار 15 خرداد" نوشته شد

در حالی که جلد سوم مجموعه "روزشمار 15 خرداد" در دست انتشار قرار دارد، کار نگارش جلد پنجم این مجموعه نیز به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلد پنجم "روزشمار 15 خرداد" شامل حوادث بهار 1341 توسط محمد قبادی نوشته و تدوین شده است.

تا کنون 2 جلد از مجموعه "روزشمار 15 خرداد" که وقایع سال‌های 1340 تا 1343 را مرور و بررسی می‌کند توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است و جلدهای دیگر در دست نگارش و انتشار هستند.

در جلد پنجم "روزشمار 15 خرداد" موارد و موضاعتی چون روزهای پایانی دوره نخست وزیری علی امینی، سفر محمدرضا پهلوی به آمریکا، اختلاف وی و امینی درباره بودجه ارتش و نخست‌وزیر شدن اسدالله اعلم بررسی شده ‌است.

در تدوین این اثر از منابعی مانند نشریات و روزنامه‌های مقطع زمانی مورد نظر، کتاب‌ها و اسناد دوره پهلوی استفاده شده است.

مجموعه "روزشمار 15 خرداد" که حوادث آغاز سال 1340 تا پایان 1343 را در برمی‌گیرد در دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری تولید و توسط انتشارات سوره مهر منتشر می‌شود.


 

کد خبر 1043418

