جلد پنجم مجموعه "روزشمار 15 خرداد" نوشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلد پنجم "روزشمار 15 خرداد" شامل حوادث بهار 1341 توسط محمد قبادی نوشته و تدوین شده است.

تا کنون 2 جلد از مجموعه "روزشمار 15 خرداد" که وقایع سال‌های 1340 تا 1343 را مرور و بررسی می‌کند توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است و جلدهای دیگر در دست نگارش و انتشار هستند.

در جلد پنجم "روزشمار 15 خرداد" موارد و موضاعتی چون روزهای پایانی دوره نخست وزیری علی امینی، سفر محمدرضا پهلوی به آمریکا، اختلاف وی و امینی درباره بودجه ارتش و نخست‌وزیر شدن اسدالله اعلم بررسی شده ‌است.

در تدوین این اثر از منابعی مانند نشریات و روزنامه‌های مقطع زمانی مورد نظر، کتاب‌ها و اسناد دوره پهلوی استفاده شده است.

مجموعه "روزشمار 15 خرداد" که حوادث آغاز سال 1340 تا پایان 1343 را در برمی‌گیرد در دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری تولید و توسط انتشارات سوره مهر منتشر می‌شود.



