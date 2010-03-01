جشنواره موسیقی فجر در کرمان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، بیست و پنجمین جشنواره موسیقی فجر شامگاه یکشنبه در کرمان همزمان با جشنواره های موسیقی فجر در استانهای تهران و فارس گشایش یافت و در اولین شب از اجرای موسیقی گروه موسیقی تاجیکستان در تالار خانه شهر کرمان به اجرای برنامه پرداختند.

در جشنواره موسیقی فجر در کرمان امروز نیز گروه موسیقی افغانستان به اجرای برنامه می پردازند و در نهایت روز سه شنبه یک گروه موسیقی آمریکایی در تالار شهر کرمان اجرای برنامه می کند.

قائم مقام فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه برگزاری این جشنواره گفت: برای اولین بار جشنواره موسیقی فجر برای اولین بار به طور همزمان در سه استان تهران، فارس و کرمان برگزار می شود که سه گروه موسیقی در کرمان اجرای برنامه می کنند.

احمد سعیدی افزود: اجرای این جشنواره در کرمان می تواند زمینه ساز گسترش روحیه نشاط در جامعه به خصوص در بین جوانان باشد.

اجرای برنامه این جشنواره ساعت 18 و 30 دقیقه عصر در تالار شهر کرمان است.



