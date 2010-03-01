به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام علی رفیعی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از این پس پایان‌ نامه‌های سطح 4 حوزه با موضوعات علمی مورد نیاز جامعه و همچنین پایان‌نامه‌های ممتازی که موضوعاتشان به تصویب و نظارت علمی معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه برسد، در سه مرحله نگارش، پس از دفاع و انتشار مورد حمایت مالی قرار می‌گیرند.



وی اضافه کرد: در حال حاضر برنامه‌ریزی و نظارت بر پایان‌نامه‌های سطح 4 حوزوی از مرحله اخذ موضوع تا مرحله دفاع بر عهده معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه قرار گرفته و نظام جامع ساماندهی و حمایت از این گونه پایان‌نامه‌ها در حال طراحی است.



حجت‌الاسلام رفیعی خاطرنشان کرد: در این طرح، علاوه بر حمایت‌های مالی، حمایت‌های حقوقی و معنوی نیز از نویسندگان صورت می‌گیرد و در آینده‌ای نزدیک، چکیده هر یک از پایان‌نامه ‌ها دفاع شده، در قالب یک مقاله توسط نویسندگان آنها تهیه و درنشریه علمی ویژه‌ای که به همین منظور منتشر خواهد شد، چاپ می‌شود و امتیاز این آثار نیز متعلق به خود نویسندگان و به نام آنان خواهد بود.



مدیرکل امور پژوهشی معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه با بیان اینکه هم‌اکنون برنامه‌ریزی برای حمایت از پایان‌نامه‌های سطح 4 حوزه که در سال تحصیلی 89 – 88 دفاع شده صورت گرفته است، گفت: معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه آمادگی دارد با همکاری معاونت آموزش حوزه، پایان‌نامه‌های دفاع شده در سال تحصیلی 88 -87 را نیز تحت برنامه حمایتی قرار دهد.