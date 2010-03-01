۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۰۸

توسط معاونت پژوهش حوزه؛

پایان ‌نامه‌های حوزوی حمایت مالی می‌شوند

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور پژوهشی معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه گفت: پایان‌نامه‌های سطح چهار حوزه در قالب نظام جامع ساماندهی پایان‌نامه‌های حوزوی مورد حمایت معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام علی رفیعی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از این پس پایان‌ نامه‌های سطح 4 حوزه با موضوعات علمی مورد نیاز جامعه و همچنین پایان‌نامه‌های ممتازی که موضوعاتشان به تصویب و نظارت علمی معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه برسد، در سه مرحله نگارش، پس از دفاع و انتشار مورد حمایت مالی قرار می‌گیرند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر برنامه‌ریزی و نظارت بر پایان‌نامه‌های سطح 4 حوزوی از مرحله اخذ موضوع تا مرحله دفاع بر عهده معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه قرار گرفته و نظام جامع ساماندهی و حمایت از این گونه پایان‌نامه‌ها در حال طراحی است.

حجت‌الاسلام رفیعی خاطرنشان کرد: در این طرح، علاوه بر حمایت‌های مالی، حمایت‌های حقوقی و معنوی نیز از نویسندگان صورت می‌گیرد و در آینده‌ای نزدیک، چکیده هر یک از پایان‌نامه ‌ها دفاع شده، در قالب یک مقاله توسط نویسندگان آنها تهیه و درنشریه علمی ویژه‌ای که به همین منظور منتشر خواهد شد، چاپ می‌شود و امتیاز این آثار نیز متعلق به خود نویسندگان و به نام آنان خواهد بود.

مدیرکل امور پژوهشی معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه با بیان اینکه هم‌اکنون برنامه‌ریزی برای حمایت از پایان‌نامه‌های سطح 4 حوزه که در سال تحصیلی 89 – 88 دفاع شده صورت گرفته است، گفت: معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه آمادگی دارد با همکاری معاونت آموزش حوزه، پایان‌نامه‌های دفاع شده در سال تحصیلی 88 -87 را نیز تحت برنامه حمایتی قرار دهد.

