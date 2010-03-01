پرداخت 50 هزار تومان عیدی ویژه به بازنشستگان و فرهنگیان

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در حاشیه مراسم تقدیر از دانش‌آموزان شاهد و ایثارگران که صبح روز دوشنبه در اردوگاه شهید باهنر تهران با حضور معاون اول رئیس جمهور و رئیس بنیاد امور شاهد و ایثارگران برگزار شد، با اعلام این خبر افزود: تمام بازنشستگان معوقات خود را دریافت کرده‌اند و کسی نیست که پاداش پایان خدمت خود را نگرفته باشد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره چگونگی و زمان استخدام 20 هزار مربی تربیت بدنی در آموزش و پرورش گفت: بر اساس برنامه چهارم توسعه باید افرادی را جایگزین بازنشستگان کنیم که به همین منظور 20 هزار مربی ورزش از طریق آزمون در سال آینده استخدام می شوند.

حاجی ادامه داد: استخدام 20 هزار مربی ورزش تنها قسمتی از جذب نیرو در آموزش و پرورش است و برنامه استخدام نیروهای دیگر را نیز در آینده اعلام می کنیم.

وی با بیان اینکه مربیان تربیت بدنی از طریق آزمون استخدام می شوند، گفت: در مرحله اول 60 هزار نفر می توانند در آزمون ورودی آموزش و پرورش شرکت کنند و سپس وزارت آموزش و پرورش با آزمون تخصصی که خود آن را برگزار می کند 20 هزار نفر را براساس نیازهای مناطق مختلف انتخاب و استخدام می کند.



