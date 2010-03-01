معاونت مجلس از ابهامات و نقایص قوانین به رئیس مجلس و دولت گزارش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه در ادامه رسیدگی به طرح تدوین و تنقیح قوانین، مقرر کردند: معاونت قوانین مجلس موظف است حداکثر یک سال پس از اجرایی شدن هر قانون گزارشی از نحوه اجرا و موارد ابهام، تعارض، نقص و هرگونه ایراد اجرایی آن را به رئیس مجلس، دولت، شورای عالی تنقیح و کمیسیون‌های ذی ربط مجلس تقدیم و پیشنهاد اصلاحی لازم را برای رفع نقایص یاد شده جهت اقدامات قانونی ارائه نماید.

بر اساس مصوبه امروز مجلس،‌ از ابتدای سال 1390، چاپ و انتشار مجموعه قوانین تنها با تایید معاونت قوانین مجلس امکان پذیر است. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.

نمایندگان همچنین مقرر کردند: به منظور اطلاع رسانی عمومی درباره آخرین قوانین و مقررات مصوب، پایگاه اطلاع رسانی در مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود این معاونت موظف است در اسرع وقت اقدام به انتشار قوانین از طریق پایگاه اطلاع رسانی مجلس نماید.

با تصویب مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت، شورای عالی استان‌ها موظفند قبل از تقدیم طرح یا لایحه به مجلس در خصوص اموری از جمله وجود قوانین متعارض یا مرتبط با طرح و لایحه پیشنهادی، انطباق طرح و لایحه پیشنهادی از نظر شیوه نگارش تخصصی قوانین، لزوم یا عدم لزوم قانونگذاری در موضوع یاد شده و انطباق طرح و لایحه با آیین نامه داخلی مجلس، قانون برنامه، سند چشم انداز و سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی از معاونت تنقیح قوانین مجلس استعلام کنند.

در این ارتباط چنانچه نظر معاونت در طرح‌ها و لوایح لحاظ نشود پاسخ استعلامات فوق به همراه طرح یا لایحه پیشنهادی تقدیم مجلس خواهد شد تا نمایندگان در جریان آن واقع شوند.

همچنین چنانچه در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشد هیات رئیسه موظف است در موارد عادی قبل از اعلام وصول طرح یا لایحه و در موارد فوریتی بعد از تصویب فوریت از معاونت استعلام نماید.