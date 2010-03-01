30 اکیپ بازرسی در همدان قیمت کالاها را کنترل می کنند

مهدی فرشچی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه برخی افراد سود جو به بهانه هدفمند کردن یارانه ها به گران کردن کالاهای خود می پردازند، اظهار داشت: این سازمان با افراد سودجو که بهانه های مختلف اقدام به گران فروشی می کنند، برخورد خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه در اجرای طرح نظارتی نوروز، مراکز عرضه پوشاک ، کیف و کفش، میوه و مرکبات مورد توجه بیشتری قرار خواهند گرفت، افزود: بیش از 30 اکیپ بازرسی در این ایام بر نحوه عرضه کالا و قیمت ها در بازار همدان نظارت دارند.

فرشچی با بیان اینکه طرح تا 20 فرودین ماه 89 ادامه خواهد داشت، گفت: علاوه بر استقرار اکیپ های بازرسی ثابت و سیار در نقاط مختلف با ایجاد گشت های مشترک تخصصی با همکاری سازمان ها و دستگاه های ذیربط همچون سازمان تعزیرات حکومتی سعی بر نظارت دقیق بازار خواهیم داشت.

وی کنترل و نظارت بر رعایت قیمتهای مصوب ، نصب برچسب قیمت و ارائه فاکتور از سوی تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا را ضروری دانست و گفت: ستاد های خبری جهت دریافت شکایات و گزارش های مردمی همچون گذشته به صورت شبانه روزی فعال بوده و شهروندان گرامی می توانند به منظور مشارکت در امر بازرسی ونظارت با مشاهده هرگونه تخلف مراتب را از طریق تلفن 124 گزارش دهند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.