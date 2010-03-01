به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مصطفوی رئیس سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی در مراسم افتتاحیه هشتمین هماندیشی رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور با اشاره به ضرورت معرفی دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالملل گفت: اگر سیر تحولات فرهنگی ایران بعد از انقلاب اسلامی را بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که برنامهریزی و مدیریت فرهنگی که از وظایف اصلی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است با همت و عزم راسخ مسئولان مختلف فرهنگی کشور و فعالان عرصه فرهنگی به جایگاه والایی رسیده است.
مشاور رئیس جمهور افزود: در نخستین سالهای تشکیل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی فعالیتهای این سازمان به صورت برنامهمحور پیش برده میشد اما به مرور زمان با افزایش تجربیات، روند برنامه محوری سازمان به هدفمحوری تغییر کرد.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: پس از آزمایش این شیوه، به نتیجه رسیدیم که محوریت هدف به تنهایی همه خواسته های اصلی عرصه فرهنگی را پاسخگو نیست و فاصله میان تعیین اهداف و برنامه های اجرایی نیز باید مشخص شود، از این رو تلاش بر این شد که راهبردهای فرهنگی با تعیین اهداف کلان و سیاستها برای کشورهای مختلف مشخص و سعی شود از اهداف کلان به راهکارهای عملی برای پیشبرد عرصه فرهنگی برسیم.
وی ادامه داد: در این زمینه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از سال گذشته تا کنون با استفاده از تجربیات گذشته و چشمانداز سازمان، اهداف فرهنگی نظام جمهوری اسلامی را با حضور دستگاههای عضو در شورای عالی سازمان مورد بازنگری قرار داد و آسیبشناسی جامعی در مورد فعالیتهای فرهنگی قبلی به عمل آورد و بر اساس آن یک برنامه جامع و دقیق 5 ساله برای گسترش فعالیتهای فرهنگی و اسلامی در خارج از کشور تدوین خواهد شد.
سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این هم اندیشی خطاب به شرکت کنندگان در همایش گفت: شما رایزنهای فرهنگی نظام جمهوری اسلامی هستید و نه تنها رایزن فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و به همین دلیل باید از تمام ظرفیتهای ارگانهای کشور در پیشبرد برنامههایتان یاری بگیرید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز دارای ظرفیتهای بالقوهای است که میتوان از آن برای معرفی و بسط فرهنگ کشور در خارج از مرزهای آن استفاده کرد.
نظر شما