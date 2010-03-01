تمرین عملی کار آموزان هلال احمر جاده ای خراسان رضوی به حقیقت پیوست

رمضانعلی مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر در سبزوار افزود: امدادرسانی مذکور به حادثه دیدگان جاده ای حین تمرین شامگاه روز گذشته در سه راهی داورزن سبزوار به وقوع پیوست.

رئیس جمعیت هلال احمر سبزوار گفت: این حادثه بین یک دستگاه تریلی که از تهران عازم سبزوار بوده و پیکانی که درهمین مکان از فرعی به اصلی در حال حرکت بود رخ داده است.

مومنی گفت: کارآموزان امداد و نجات استان در پست امدادجاده ای کاهک که در حال تمرین بودند به فاصله چندانی به حادثه نداشتند و بلافاصله به امداد رسانی پرداختند.

وی افزود: کارآموزان امداد و نجات در کاهک متشکل از 10 نفر به رها سازی رانندگان دو خودرو از میان آهن پاره ها با بهره گیری از وسایل امدادو نجات نوین پرداختند.

رئیس جمعیت هلال احمر سبزوار گفت: در این حادثه راننده پیکان به طرح معجزه آسایی نجات یافته و مصدومان توسط هلال احمر و اورژانس به بیمارستان اعزام شدند.



