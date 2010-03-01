به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ترکیب این شورا از رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس، معاون حقوقی رئیس جمهور، یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه، دو نفر از حقوقدانان شورای نگهبان به معرفی آن شورا و معاونان قوانین و نظارت مجلس تشکیل می‌شود.

اداره دبیرخانه این شورا برعهده معاونت قوانین مجلس می‌باشد.

در ادامه رسیدگی به طرح تدوین و تنقیح قوانین کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و موسسات دولتی موظف شدند دو نسخه از کتب و نسخ الکترونیکی منتشر شده حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات خود را برای معاونت ارسال نمایند.

براساس ماده 10 این طرح قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور مصوب 29/12/1350 و اصلاحات بعدی و آیین‌نامه‌های آن نسخ می‌گردد.

در ماده 11 این طرح نیز مقرر شد که آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون در مواردی که نیاز باشد به تصویب کمیسیون تدوین آیین‌نامه ‌داخلی مجلس می‌رسد.

با تصویب مجلس این قانون از زمان تصویب لازم به اجرا است.

