"آف تئاتر شهر"آسیب شناسی مجموعه تئاتر شهر است

ساعدی کارگردان "آف تئاتر شهر"دراین‌باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش"آف تئاترشهر" در بخش خلاقیت جشنواره تجربه روی صحنه می‌رود که این بخش اختصاص به شهر تهران دارد.این نمایش به آسیب‌شناسی فضای تئاتر شهر وموانعی که باعث از دست دادن مخاطب وکیفیت این مجموعه شده‌است،می‌پردازد.

وی ادامه داد: این نمایش به صورت کارگاهی شکل گرفته که طرح اولیه آن را آرش میر‌طالبی نوشته است. "آف تئاتر شهر"براساس بداهه‌پردازی بازیگران اجرا می‌شود واز فضای نمادین وتمثیلی برخوردار است. این اثر نیاز مردم تهران به تئاتررا مورد توجه قرار داده ومسائل تنها مجموعه تئاتری کشور را درلفافه وبا نشانه پردازی بیان می‌کند.

دراین نمایش کاملیا غزلی، محمدعلی‌محمدی، سیاوش دیهیمی، محمد درخشان ومسعود شاکرمی بازیگران این نمایش هستند. همچنین بهاره‌میرزاپور وآرش میر‌طالبی طراح لباس،داریوش حق‌دوست دستیار کارگردان، احسان کریمی و سیاوش دیهیمی مدیران صحنه،آرش میرطالبی انتخاب موسیقی،محمد حسین جعفری وسیاوش دیهیمی پالایش موسیقی ،محمد حسین جعفری طراح پوستر وبروشور"آف تئاتر شهر" را برعهده دارند.

این نمایش امروز دوشنبه ساعت 17 و 18:30در تالار استاد سمندریان دردانشکده پردیس هنرهای زیبا روی صحنه می‌رود. یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر تجربه از 8 تا 15 اسفند برگزار می شود.