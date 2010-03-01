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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۱۵

پس لرزه 6.2 ریشتری دوباره شیلی را لرزاند/ افزایش کشته ها به 708 نفر

پس لرزه 6.2 ریشتری دوباره شیلی را لرزاند/ افزایش کشته ها به 708 نفر

وقوع یک پس لرزه قوی به قدرت 6.2 ریشتر و افزایش آمار تلفات به 708 نفر از جمله رویدادهای مهم مرتبط با زلزله روز شنبه شیلی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، چین اعلام کرد که مبلغ یک میلیون دلار به زلزله زدگان شیلی کمک می کند.

یک آژانس دولتی در آمریکا از وقوع یک پس لرزه قوی به قدرت 6.2 ریشتر اواخر روز یکشنبه در مرکز شیلی خبر داد.

همچنین آخرین گزارشها حکایت از افزایش شمار کشته های زمین لرزه شیلی به حدود 708 نفر دارد. کارشناسان استحکام ساختمانها را دلیل اصلی کمی تعداد تلفات ناشی از زمین لرزه شیلی می دانند.

کارشناسان شایعات اخیر را درباره وقوع سونامی در شیلی رد کرده اند. در همین حال رئیس هواشناسی ژاپن به دلیل اعلام هشدار درباره وقوع سونامی عذرخواهی کرد.

روز شنبه زلزله ای با مقیاس 8.8 دهم ریشتر شهر کانسپسیون در 90 کیلومتری جنوب سانتیاگو پایتخت شیلی را لرزاند.

مؤسسه برنامه ریزی ژئولوژیکی آمریکا همچنین پیشتر گزارش داده بود که زمین لرزه سبب تخریب برخی ساختمانها در سانتیاگو شده و بخش هایی از راههای شهر مسدود شده است.

کد مطلب 1043444

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