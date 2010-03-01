درخواست نمایندگان برای بررسی ایرادات طرح وظیفه عمومی در اسرع وقت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ‌مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه طی یک تذکر آیین‌نامه‌ای اظهارداشت: ما غیر از امروز جلسه علنی برای بررسی طرح و لایحه ای به غیر از لایحه بودجه نداریم و رفع ایراد شورای نگهبان به طرح خدمت وظیفه عمومی به سال آینده موکول می شود.

نماینده مردم سمنان افزود: رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح ها و لوایح همیشه در دستور است و خواهش ما این است که این بحث را در جلسه امروز ، به دلیل مراجعات مکرر مردم مقدم بداریم .

علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر تصریح کرد: به هر حال نمایندگان به بررسی اولویت دار بعضی طرح ها رای داند که این مسئله بوجود آمد البته طرح مذکور در دستور امروز قرار دارد و ممکن است که به بررسی آن هم برسیم.

در ادامه کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز طی یک تذکر آئین نامه ای با بیان اینکه موارد اعاده شده از شورای نگهبان در دستور قرار دارد، خواهان بررسی طرح خدمت وظیفه عمومی شد.

علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر نیز گفت: این طرح در دستور قرار دارد ولی نمایندگان به بررسی اولویت دار برخی طرح های دیگر هم رای دادند.

وی افزود: آنچه فعلا به عقل ما می‌رسد این است اما به احترام شما این موضوع را در هیئت رئیسه بررسی کنیم.





