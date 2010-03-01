تولید 150 هزار گوشی ملی در کشور/ رقیب برندهای معتبر دنیا هستیم

حمیدرضا منجی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تولیدات این شرکت مطابق با فناوریهای روز است افزود: این شرکت تولید سالانه گوشی تلفن همراه ساخت داخل را در دستور کار قرار داده است که این گوشی ها با برندهای موجود در بازار قابل رقابت هستند.



وی با تاکید بر اینکه تعرفه فعلی واردات قطعات برای تولید گوشی تلفن همراه مناسب است ادامه داد: گستردگی قاچاق انواع گوشی تلفن همراه جایی برای گوشی های داخلی باقی نگذاشته است به همین دلیل تمایلی برای ساخت و تولید گوشی در داخل کشور وجود ندارد و اکثر مشتریان نیز تمایل به خرید گوشی های قاچاق برندهای معتبر جهانی دارند.



منجی با اشاره به روند تولید گوشی در کشور به مهر گفت: شرکت نیمه هادی عماد با وجود محدودیت ها به تولید خود ادامه می دهد به نحوی که در یک سال اخیر بیش از 150 هزار دستگاه گوشی تولید و به بازار عرضه کرده است اما در صورتی می توان فعالیت تولید کنندگان این فناوری را گسترش داد که با قاچاق گوشی تلفن همراه در سطح کشور برخورد جدی و قاطع صورت گیرد.



نیمه هادی عماد یکی از شرکت های طرف قرارداد وزارت صنایع برای تولید سالانه یک میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در کشور است که در اردیبهشت سال 85 تفاهمنامه ای را در این رابطه با این وزارتخانه به امضا رساند.

کد مطلب 1043446