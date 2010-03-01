ضوابط شرکت اتباع خارجی در کنکور کارشناسی ارشد پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این ضوابط داوطلبان غیرایرانی به صورت آزاد می توانند در این کنکور شرکت کنند و باید 100 درصد نمره حدنصاب قبولی را کسب کنند در خصوص دانشجویانی که با ادامه تحصیل آنان به صورت بورس موافقت شده است باید 70 درصد حدنصاب نمره نفر آخر فرد پذیرفته شده ایرانی را کسب کنند و از طریق مرکز خدمات آموزشی معرفی نامه مربوطه را دریافت کنند.

داوطلبان غیرایرانی علاوه بر داشتن شرایط عمومی و اختصاصی باید دارای یکی از مدارک اقامتی و شناسایی معتبر نیز باشند. داشتن حداقل معدل کل 14 مندرج در گواهینامه موقت یا مدرک رسمی فارغ التحصیلان رشته های مختلف کارشناسی برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد الزامی است.

داوطلبان غیر ایرانی تنها می توانند مناطقی که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شده است را برای ادامه تحصیل خود انتخاب کنند و برای اطلاع از مناطق ممنوعه برای تردد و اقامت به جدول های مورد نظر که از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده، مراجعه کنند.

فقط اتباع غیرایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران حق شرکت در کنکورهای سراسری داخل کشور را دارند پذیرش در رشته هایی که تعهد ایجاد می کند برای این گروه از داوطلبان ممنوع است و جمهوری اسلامی ایران تعهدی نسبت به ادامه اقامت دانش آموختگان خارجی ندارد و اتباع غیر ایرانی پس از تحصیل باید به کشور خود بازگردند.

داوطلبان غیرایرانی باید برای ثبت نام قطعی خود پس از ثبت نام اینترنتی فرم ثبت نام دانشجویان غیرایرانی را پرینت گرفته و پس از تکمیل از طریق پست پیشتاز به قسمت امور کنسولی دانشجویان خارجی وزارت علوم به عنوان متولی این امر، ارسال کنند.

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد گروه پزشکی تا 25 اسفند ماه جاری ادامه دارد و ثبت نام کنندگان در روزهای 25 تا 28 اسفند فرصت دارند نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند.

داوطلبان همچنین در روزهای 7 فروردین تا 19 فروردین فرصت دارند مدارک مورد نیاز را اسکن کرده و به صورت اینترنتی ارسال کنند. داوطلبان باید از هرگونه ارسال مدارک به صورت پستی، حضوری و یا پست الکترونیک خودداری کنند.

آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در کلیه رشته ها در روزهای 27 و 28 خردادماه سال 89 در 50 رشته و 24 شهر برگزار می شود.