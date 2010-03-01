دلخواه درباره اجرای نمایش "خدا در آلتونا حرف می‌زند" به خبرنگار مهر گفت: طبق توافقی که با مدیریت مجموعه تئاتر شهر داشتیم قرار شد نمایش "خدا در آلتونا حرف می‌زند" نوشته محمد ابراهیمیان را از 20 فروردین‌ماه در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببریم. از این رو از هفته آینده تمرین نمایش را شروع می‌کنیم.



وی درباره گروه بازیگری نمایش افزود: تغییر خاصی در گروه بازیگری انجام نمی‌شود و با حضور بازیگرانی چون بهزاد فراهانی، کاظم بلوچی، مجبوبه بیات، محمد ابراهیمیان، حمیدرضا هدایتی، نقی سیف‌جمالی، سودابه گودرزی و بیژن زرین به همراه تعدادی دیگر از هنرمندان تئاتر تمرینات نمایش را شروع می‌کنیم.



نمایش "خدا در آلتونا حرف می‌زند" روایتگر داستان پدری است که بعد از 15 سال برای دیدار پسرش از ایران به آلمان سفر می‌کند اما این زمان طولانی ارتباط عاطفی میان‌شان را از بین برده است. ادنا زینلیان طراح لباس و حسین پیشکار آهنگساز نمایش هستند. مسعود دلخواه "خدا در آلتونا حرف می‌زند" را در بخش چشم‌انداز بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه برد.

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