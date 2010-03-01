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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۴۰

وزیر ارشاد در جمع خبرنگاران:

ضوابط جدید نشر کتاب به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید

ضوابط جدید نشر کتاب به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تصویب ضوابط جدید نشر کتاب و ابلاغ آن در روزهای آینده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شب گذشته پس از ضیافت شام داوران جایزه کتاب سال، در جمع خبرنگاران گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی ضوابط جدید نشر کتاب را به تصویب رسانده است.

وی در عین حال افزود: اصل این کار انجام شده و تنها دو، سه بند آن مانده و این کار بسیار مهمی است که به زودی آن را در اختیار تمام نویسندگان قرار می دهیم و آنها هم خواهند دانست کتاب‌هایشان باید در این چارچوب ارائه شوند.

وزیر ارشاد تأکید کرد: هر چه معیارها و ضوابط شفاف باشد، خوبتر است. البته خط ‌کشی در کار فرهنگ دشوار است اما بالاخره این ضوابط تا حدود زیادی کار را مشخص می‌کند.

حسینی این اقدام را "کاری مبنایی و اساسی و در جهت شفاف‌سازی" برشمرد و اضافه کرد: دوستان از مدت‌ها دنبال این قضیه بودند که الحمدلله در این دوره به نتیجه رسید.

پیشتر هم محسن پرویز معاون فرهنگی وزیرت ارشاد از بازنگری آیین‌نامه ضوابط نشر مصوب سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داده بود.

کد مطلب 1043451

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