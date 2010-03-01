‎به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجار وزیر کشور، که صبح امروز ‏دوشنبه در‎ ‎اجلاس استانداران سراسر کشور سخن می گفت، با ‏تبریک دستگیری سرکرده گروهک تروریستی‎ ‎شرق کشور به مردم ‏به ویژه مردم استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: ‏اعترافات‎ ‎ریگی نشان دهنده عمق حمایت های آمریکا از تروریسم ‏است‎.

وی با اشاره به پیشرفت‎ ‎های جدید ایران در عرصه علم و فناوری ‏گفت: امروز شاهد به بارنشستن گوشه ای از زحمات‏‎ ‎دانشمندان و ‏محققان ایران هستیم که افق و چشم انداز روشنی برای آینده ‏ایران ترسیم‎ ‎کرده است‎.

وی موفقیت های دانشمندان و جوانان ایران در دانش لیزری و ‏ساخت ناوشکن‎ ‎جماران که در صنعت دفاعی افتتاح شد و جمهوری ‏اسلامی را در زمره چند کشور محدود‎ ‎دارای این قابلیت ها قرار داد ‏را از جمله این پیشرفت ها برشمرد‎.

وزیر کشور گفت‎: ‎ تحرکات استکبار در رابطه با غنی سازی 20 ‏درصدی اورانیوم علیرغم گزارش اخیر آژانس‎ ‎بین المللی انرژی ‏اتمی مبنی بر صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران ثابت کرد که‎ ‎آنها باز هم به دنبال ایجاد توطئه علیه نظام هستند اما مطمئناً راه ‏به جایی نمی‎ ‎برند‎.

وی تصریح کرد: سیاست های آمریکا در منطقه با شکست مواجه ‏شده و جمهوری‎ ‎اسلامی برای رویارویی با مشکلات کاملاً آمادگی ‏دارد‎.

نجار با اشاره به‎ ‎تبیین برنامه های وزارت کشور در سال ‏‏89 گفت: مسائل مربوط به بودجه سال 89 وزارت‏‎ ‎کشور به طور ‏منظم از سوی معاونت های برنامه ریزی، عمرانی و پارلمانی وزارت ‏کشور در‎ ‎حال پیگیری است‏‎.

وزیر کشور همچنین به برگزاری اجلاس مشترک استانداران ‏استانهای‎ ‎مرزی و سفرای ایران در کشورهای همجوار اشاره کرد و ‏گفت: از جمله مصوبات این اجلاس،‎ ‎استقرار دبیرخانه اجلاس در ‏وزارت کشور است که به منظور بهره مندی هر چه بیشتر‎ ‎مرزنشینان عزیزمان از استعدادها وقابلیت های اقتصادی ‏کشورهای همسایه فعالیت خواهد‎ ‎کرد‎.

وزیر کشور سه موضوع طرح هدفمند کردن یارانه ها، بحث اشتغال ‏و عید نوروز و‎ ‎تسهیلات نوروزی را از جمله مباحث مطرح در اجلاس ‏امروز استانداران اعلام کرد‎.

وی‎ ‎با تاکید براینکه در سال جدید یکی از مهمترین اهداف دولت ‏تنظیم بازار و افزایش قدرت‎ ‎خرید مردم می باشد، گفت: تمام تلاش ‏خدمتگذاران مردم در دولت حرکت در مسیر خدمت‎ ‎رسانی و ‏گسترش عدالت در کشور است.

مصطفی محمد نجار همچنین با اشاره به‎ ‎حضور مقتدرانه ‏مردم در حماسه 22 بهمن امسال گفت: 22 بهمن علیرغم همه ‏هزینه ها و‎ ‎سرمایه گذاری های دشمنان نقطه عطف، اوج ‏وحدت وهمبستگی مردم وموجب سرگشتگی و‎ ‎سرگردانی ‏استکبار و فتنه گران داخلی شد‏‎.‎