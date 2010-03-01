‎اطلاع رسانی ‏دقیق‎ ‎خنثی کننده چالش دشمنان/ اعلام 3موضوع مهم اجلاس

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجار وزیر کشور، که صبح امروز دوشنبه در اجلاس استانداران سراسر کشور سخن می گفت، با تبریک دستگیری سرکرده گروهک تروریستی شرق کشور به مردم به ویژه مردم استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: اعترافات ریگی نشان دهنده عمق حمایت های آمریکا از تروریسم است.
وی با اشاره به پیشرفت های جدید ایران در عرصه علم و فناوری گفت: امروز شاهد به بارنشستن گوشه ای از زحمات دانشمندان و محققان ایران هستیم که افق و چشم انداز روشنی برای آینده ایران ترسیم کرده است.
وی موفقیت های دانشمندان و جوانان ایران در دانش لیزری و ساخت ناوشکن جماران که در صنعت دفاعی افتتاح شد و جمهوری اسلامی را در زمره چند کشور محدود دارای این قابلیت ها قرار داد را از جمله این پیشرفت ها برشمرد.
وزیر کشور گفت: تحرکات استکبار در رابطه با غنی سازی 20 درصدی اورانیوم علیرغم گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران ثابت کرد که آنها باز هم به دنبال ایجاد توطئه علیه نظام هستند اما مطمئناً راه به جایی نمی برند.
وی تصریح کرد: سیاست های آمریکا در منطقه با شکست مواجه شده و جمهوری اسلامی برای رویارویی با مشکلات کاملاً آمادگی دارد.
نجار با اشاره به تبیین برنامه های وزارت کشور در سال 89 گفت: مسائل مربوط به بودجه سال 89 وزارت کشور به طور منظم از سوی معاونت های برنامه ریزی، عمرانی و پارلمانی وزارت کشور در حال پیگیری است.
وزیر کشور همچنین به برگزاری اجلاس مشترک استانداران استانهای مرزی و سفرای ایران در کشورهای همجوار اشاره کرد و گفت: از جمله مصوبات این اجلاس، استقرار دبیرخانه اجلاس در وزارت کشور است که به منظور بهره مندی هر چه بیشتر مرزنشینان عزیزمان از استعدادها وقابلیت های اقتصادی کشورهای همسایه فعالیت خواهد کرد.
وزیر کشور سه موضوع طرح هدفمند کردن یارانه ها، بحث اشتغال و عید نوروز و تسهیلات نوروزی را از جمله مباحث مطرح در اجلاس امروز استانداران اعلام کرد.
وی با تاکید براینکه در سال جدید یکی از مهمترین اهداف دولت تنظیم بازار و افزایش قدرت خرید مردم می باشد، گفت: تمام تلاش خدمتگذاران مردم در دولت حرکت در مسیر خدمت رسانی و گسترش عدالت در کشور است.
مصطفی محمد نجار همچنین با اشاره به حضور مقتدرانه مردم در حماسه 22 بهمن امسال گفت: 22 بهمن علیرغم همه هزینه ها و سرمایه گذاری های دشمنان نقطه عطف، اوج وحدت وهمبستگی مردم وموجب سرگشتگی و سرگردانی استکبار و فتنه گران داخلی شد.
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