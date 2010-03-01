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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۳۵

"گفتار درباره روش" منتشر شد

"گفتار درباره روش" منتشر شد

ترجمه جدید "گفتار درباره روش" اثر رنه دکارت با ترجمه ایان مک‌لین از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب یکی از آثار مهم دکارت به شمار می‌رود که در آن روش دکارتی تبیین شده است.

شک دکارتی به همه چیز تسری پیدا می‌کند تا جایی که در وجود جهان خارج نیز شک می‌کند. دکارت می‌گوید من می‌توانم در همه چیز شک کنم، اما در مورد این موضوع که می‌توانم شک کنم، نمی‌توانم تردیدی داشته باشم.

بر این اساس دکارت شک کردن را امری یقیینی می‌داند و معتقد است که چون شک می‌کنم پس فکر دارم و چون می‌اندیشم پس هستم.

ایان مک‌لین برای این کتاب مقدمه‌ای مفصل در مورد شیوه دکارتی نوشته است که خواننده غیر متخصص را در فهمیدن تفکر دکارت یاری می‌رساند. 

کد مطلب 1043454

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