امکان دسترسی پژوهشگران به محتوای فارسی فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست "کنسرسیوم صاحبان محتوای کشور" با حضور روسای دستگاهها، کتابخانه ها، موسسات و مراکز مهم اطلاع رسانی کشور به منظور بررسی ضرورت تشکیل چنین نهادی و همچنین برخی راهکارها و شیوه های اجرایی شب گذشته (یکشنبه) برگزار شد.



این نشست با اهدافی چون ایجاد بستر مناسب برای دسترسی پژوهشگران به محتوای ملی به ویژه محتوای فارسی، امکان ارائه و دسترسی آسان به انواع اطلاعات، تشویق به حفظ و نگهداری دیجیتال منابع اطلاعاتی، حفظ مالکیت مادی و معنوی صاحبان محتوا و افزایش آگاهی جهانی از منابع با ارزش دانش ملی برگزار شد.

این نشست با حضور علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، حجت الاسلام و المسلمین رسول جعفریان رئیس کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن ربانی مدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، دکتر سعید عاملی معاونت طرح و برنامه دانشگاه تهران، سید محمد کاظم موسوی بجنوردی رئیس مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، محمد هادی زاهدی رئیس سازمان کتابخانه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، دکتر سید امید فاطمی رئیس پژوهشگاه و علوم و فناوری اطلاعات ایران، دکتر محمد مهدی طهرانچی مدیر مرکز نشر دانشگاهی و دکتر علیرضا طالب پور مدیرعامل موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان برگزار شد.



در این مراسم دکتر علیرضا طالب پور رئیس دبیرخانه موقت این طرح با اشاره به لزوم وجود عزم ملی برای تسهیل دسترسی پژوهشگران ایرانی به محتوای ملی کشور از تلاشهای علمی پژوهشگران و دانش پژوهان قدردانی کرد و افزود: با راه اندازی این طرح، خلاء نگران کننده تجمیع اطلاعات در فضای مجازی از طریق این درگاه برای همه پژوهشگران، فعالان عرصه علمی و دانشجویان کشور مرتفع خواهد شد.

با این نشست عملا کنسرسیوم صاحبان محتوا فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و می توان امیدوار بود که در سال آینده پژوهشگران ایرانی به راحتی بتوانند از طریق پورتال این کنسرسیوم به حجم قابل توجهی از اطلاعات متنوع فارسی دسترسی داشته باشند.



نشست بعدی روسای اعضای کنسرسیوم در تیر ماه سال آینده برگزار خواهد شد و تا آن زمان کمیته های تخصصی فنی و محتوایی و همچنین جلسات ماهانه نمایندگان هر کدام از اعضا، راهکارهای اجرایی تحقق اهداف کنسرسیوم را بررسی خواهند کرد.