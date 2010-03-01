به گزارش خبرنگار مهر در قم، فخرالدین حجازی صبح دوشنبه در سمینار آموزشی پروتزهای دهان و دندان که در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد، اظهار داشت: تمامی لابراتوارهای پروتز دندان و شاغلان فنی که دارای پروانه تأسیس و یا فاقد پروانه هستند حداکثر تا تاریخ 31 اردیبهشت سال 89 فرصت دارند با مراجعه به اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی قم نسبت به دریافت فرم شماره یک طرح ساماندهی لابراتوارهای پروتز دندان و شاغلان فنی اقدام و فرم مربوطه را پس از تکمیل به دفتر جامعه دندانسازان ایران ارسال کنند.
وی گفت: پس از اجراییشدن این طرح، فقط لابراتوارهای ساماندهی شده اجازه فعالیت در استان قم را خواهند داشت.
حجازی با اشاره به اهمیت رعایت نکات بهداشتی در ساخت پروتزهای دندان و دیگر موضوعات مرتبط با دندانسازی و دندانپزشکی، افزود: عدم رعایت استانداردهای لازم در بهداشت دهان و دندان موجب اثرات جبرانناپذیر برای بیماران میشود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم با تأکید بر اهمیت ساماندهی تمامی لابراتوارهای پروتز دندان در قم، اظهار داشت: فعالیت این مراکز به صورت نظامند، موجب کاهش مشکلات،اصلاح و ارائه خدمات بهینه به بیماران و افزایش رضایتمندی مردم میشود.
حجازی با بیان اینکه بسیاری از بیماریها و ویروسهای واگیردار به آسانی از طریق ابزار و وسایل دندانپزشکی به دیگران منتقل میشوند، تصریح کرد: آشنایی هرچه بیشتر با اصول علمی و بهرهگیری از سیستمها و وسایل استاندارد در کاهش عفونتها و پیشگیری از بیماریها موثر است.
لازم به ذکر است در این سمینار آموزشی شرکتکنندگان با نحوه کنترل عفونتهای دهان و دندان، راههای پیشگیری از بیماریهای واگیردار و تکنیکهای پروتز کامل دندان آشنا شدند.
قم - خبرگزاری مهر: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: لابراتوارهای پروتز دندان و شاغلان فنی در این بخش بهزودی ساماندهی میشوند.
