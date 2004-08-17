دبير فدارسيون كشتي: كميته ملي المپيك قول داده بذري را به المپيك بفرستد

جواد رفوگرادامه داد: براساس رايزنيهايي كه فدراسيون كشتي با كميته ملي المپيك انجام داده است قرارشد تا اين كشتي گيرآينده داربه المپيك اعزام شود.

رفوگرازقول رييس كميته ملي المپيك براي حل اين موضوع خبرداد وگفت: آقاي هاشمي طبا با حضوردراردوي تيم ملي كشتي به من وآقاي برزگرقول داد كه هرچه زودترمساله سفربذري به المپيك را حل كند.

وي ادامه داد: البته مشكل ID كارت وجود دارد وكميته ملي المپيك درصدد است تا هرچه زوترموانع راازپيش پاي سفراين كشتي گيرجوان بردارد.

دبيرفدراسيون كشتي درمورد وضعيت آمادگي اعضاي تيم ملي كشتي آزاد درآستانه اعزام به المپيك گفت: به نظرمي رسد كشتي گيران ازهرنظرآماده اند، آنها تمرينات خوبي را پشت سرگذاشته اند واكنون دوران بازسازي را پشت سرمي گذارند، اميدواريم بتوانند درالمپيك كشتي خوبي بگيرند.

رفوگردرپايان گفت: گرفتن مدال توسط كشتي گيران ما دورازذهن نيست، آنها تمام حريفان خود را مي شناسند وازقابليتهاي بالايي هم برخوردارند، مهم اين است كه كمتراشتباه كنند وبا روحيه بجنگند تا موفق شوند.