"پند نامه لقمان حکیم "به خط میر عمادالحسنی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پند نامه لقمان حکیم به خط میرعماد الحسنی، توسط موسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری "متن" وابسته به فرهنگستان هنر، با همکاری مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، متعلق به آستان مقدس حضرت علی ابن موسی "علیه‌التحیه و الثناء" چاپ و منتشر شد.



در بخشی از مقدمه این کتاب آورده شده است: مجموعه حاضر مشتمل بر پندهای حکیمانه لقمان حکیم با خوشنویسی میرعماد الحسنی و هنر تذهیب و نگارگری، نشان از گنجینه‌ای گرانبها دارد که طالبان علم و ادب و هنر مشتاقانه خواستار آنند.

این کتاب را که لقمان حکیم برای فرزندش به نگارش درآورده توسط موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری « متن» در شمارگان 3 هزار نسخه منتشر شده است. علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه آن به فروشگاه‌های فرهنگستان هنر مراجعه کنند.

