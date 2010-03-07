بازنگری در روند بازنشستگی اساتید دانشگاه پیام نور

حسن زیاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بحث بازنگری در روند بازنشستگی اساتید پیام نور در هیئت امنا مطرح شده است که طی جلسات آتی بررسی می شود.

وی افزود: در بحث بازنشستگی اساتید سعی بر آن بوده است که مدت زمان و قوانین مربوط به بازنشستگی هیئت علمی دانشگاه پیام نور هماهنگ و همگام با دیگر دانشگاههای کشور شود.

وی در مورد سرنوشت طرح اصلاح تشکیلات پیام نور گفت: موضوع اصلاح تشکیلات پیام نور تدوین و به هیئت امنا نیز تقدیم شد که در حال حاضر کمیته کارشناسی مشغول بررسی ساختار سازمانی دانشگاه پیام نور است.

زیاری درباره طرح ادغام برخی از معاونتهای این دانشگاه نیز به مهر گفت: طرح ما ادغام معاونت پژوهشی و معاونت فناوری بود که قرار است در جلسه آینده هیئت امنا دانشگاه بررسی شود.

زیاری درباره موضوعات مورد بررسی در جلسه آینده هیئت امنای این دانشگاه گفت: در جلسات بعدی موضوعات جدیدی مطرح می شود که اصلاحات آئین نامه مالی یکی از موارد مهم مورد بررسی در هیئت امنا است.