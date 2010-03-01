گزارش تصویری/ گرامیداشت نام آوران کشور در عرصه علم و ادب و هنر

عکس/ آرمان تیمور - پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهور

توضیح مهر: علیرغم تاکیدات رئیس جمهور محترم بر آزادی فعالیت همه رسانه ها در کشور، خبرگزاری مهر از مدتها پیش و. بدلایلی خارج از چارچوب های قانونی توسط نهاد ریاست جمهوری از پوشش اخبار حوزه دولت و رئیس جمهور محترم محروم شده است. ولی این خبرگزاری بدلیل اهمیت اطلاع رسانی صادقانه و پوشش موثرخبرها و تلاشهای مدیریت اجرایی از یکسو و حقوق مردم و مخاطبین برای آگاهی از تحولات کشور از سوی دیگر ، در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد که اخبار حوزه های مذکور از منابع دولتی برداشت شده و لذا این خبرگزاری پیشاپیش به جهت تاخیر ایجاد شده در عرصه اطلاع رسانی از تمامی مخاطبان خود پوزش می خواهد. اگر چه این رفتار غیر حرفه ای عده ای اندک از متولیان نهاد ریاست جمهوری خلاف صریح قانون و نیز تاکیدات ریاست محترم جمهوری است ، اما سبب نمی شود که "مهر" به خاطر این اقدام ناپسند ، زحمت کشان صادق قوه مجریه را از اطلاع رسانی تلاشهایشان محروم نماید.