اخبار کوتاه ورزشی از استان خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسابقات قهرمانی لیگ بوکسینگ خراسان رضوی با معرفی تیم های برتر در نیشابور به کار خود پایان داد.

در این پیکارها که با حضور 100 ورزشکار برگزار شد تیم های شهرداری نیشابور، دانشگاه پیام نور کاشمر و تربیت بدنی چناران عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

این مسابقات یک روزه در مجموعه ورزشی تختی نیشابور برگزار شد.

درخشش ورزشکار خراسان رضوی در مسابقات قهرمانی اتومبیل رانی کشور

ورزشکار خراسان رضوی در رقابت های قهرمانی کارتینگ کشور مقام نائب قهرمانی را به خود اختصاص داد.

در رقابتهای اتومبیل رانی و در کلاس کارتینگ انتخابی مسابقات جهانی ایتالیا، میلاد توپی از خراسان رضوی موفق شد با پشت سر گذاشتن حریفان خود مقام نائب قهرمانی این مسابقات را کسب کند و جواز حضور در مسابقات ایتالیا را به دست آورد.

در این رقابتها که در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد ورزشکاران تهران عناوین اول و سوم را کسب کردند.

پایان مسابقات باستانی قهرمانی کشور در مشهد

مسابقات ورزشهای باستانی جانبازان و ایثارگران قهرمانی کشور با شناخت تیم های برتر در مشهد پایان یافت.

در بخش تیمی این رقابتها که در دو بخش بزرگسالان و فرزندان شاهد و ایثار گر برگزار شد تیم کرمانشاه بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیم های خراسان رضوی و مازندران به ترتیب دوم و سوم شدند.

در بخش بزرگسالان کرمانشاه قهرمان شد و تیمهای تهران بزرگ و اصفهان در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

در بخش انفرادی و تیمی، تیم جانبازان و ایثارگر تهران اول شدند و تیمهای اصفهان و کرمانشاه به مقام دوم و سوم رسیدند.

در این مسابقات 20 تیم از استانهای مختلف کشور به مدت چهار روز در مشهد به رقابت پرداختند.

قهرمانی بانوان خراسان رضوی در مسابقات کونگ فوتوا کشور

بانوان ورزشکار خراسان رضوی در سومین دوره رقابتهای کونگ فوتوا کشور درخشیدند.

در پایان این رقابتها در قسمت اجرای فرم تیم خراسان رضوی الف در دو رده نوجوانان و بزرگسالان بر مقام قهرمانی رسیدند و تیم های تهران الف و زنجان به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رده سنی نونهالان تیم های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی الف، تهران و در رده سنی جوانان تیم های چهار محال و بختیاری، زنجان و بوشهر به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

این مسابقات دو روزه با حضور 139 بانوی ورزشکار در قالب 14 تیم از استانهای کشور و به میزبانی مجموعه آستان قدس رضوی مشهد برگزار شد.

مسابقات والیبال جهاد کشاورزی نیشابور پایان یافت

یک دوره مسابقه والیبال چهار جانبه بین کارکنان جهاد کشاورزی نیشابور در قالب چهار تیم به نام شهیدان برگزار شد.

در این مسابقات که در مجموعه ورزشی شهید سید محمد مداح برگزار شد، تیم‌های شهیدان دمحمدمداح، محمد خسروی، محمد توزنده‌جانی و حسین عشقی که در این ایام در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیده بودند، به رقابت پرداختند.

همچنین تیم شهید حسین عشقی اول و تیم‌های شهید محمد توزنده‌جانی و شهید سیدمحمد مداح دوم و سوم شدند.