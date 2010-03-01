به گزارش خبرگزاری مهر، علی بروغنی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1389 کل کشوردر خصوص جلسه بعد از ظهر روز یکشنبه این کمیسیون اظهارداشت: در این جلسه بر اساس سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم توسعه از سوی مقام معظم رهبری، مقرر شد 20 درصد درآمد حاصل از فروش فراورده‌های نفتی، نفت خام، میعانات گازی سال آینده کشور برای تکمیل طرح‌های بخش خصوصی به صندوق توسعه واریز ‌شود.

وی افزود: همچنین به منظور افتتاح خط اعتباری ارزی جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیر دولتی، بانک مرکزی مکلف شد از منابع ارزی خود مبلغ 3 میلیارد ریال را به بانک‌های عامل یا بانک خارجی جهت واحدهای تولیدی سپرده گذاری نماید.

بروغنی همچنین گفت: کمیسیون تلفیق شب گذشته بعلت نشست مشترک نمایندگان مجلس با رهبران گروه‌های جهادی و مبارز فلسطین و امروز صبح نیز به دلیل برگزاری جلسه علنی، جلسه نداشت.

وی با بیان اینکه جلسه بعدی این کمیسیون بعد از ظهر امروز ساعت 14 تشکیل می‌شود، خاطرنشان ساخت: این کمیسیون روزهای آینده در سه نوبت کاری صبح،‌بعد از ظهر و شب، بررسی لایحه بودجه سال 89 را ادامه خواهد داد.

