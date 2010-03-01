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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۴۶

کشاورز به مهر خبر داد:

آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس فردا برگزار می شود

آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس فردا برگزار می شود

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به رقابت 300 داوطلب در سومین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی این دانشگاه گفت: این آزمون بعداز ظهر فردا سه شنبه 11 اسفند برگزار می شود.

دکتر حسین کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون کتبی برای پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی در این دوره روز سه شنبه 11 اسفند ساعت 14 در محل دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.

وی اضافه کرد: کارت آزمون از امروز 10 اسفند ماه در محل سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران توزیع می شود و توزیع کارت تا پیش از برگزاری آزمون نیز ادامه داد.

کشاورز یادآور شد: بر اساس آیین نامه پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی کلیه رشته های علوم تجربی و فنی و مهندسی که می توانند در کنکور سراسری شرکت کنند مجاز به شرکت در این دوره هستند. در این دوره بیش از 90 درصد شرکت کنندگان را خانم ها تشکیل می دهند.

دانشگاه علوم پزشکی تهران هدف جذب دانشجوی پزشکی به این شیوه را جذب فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی سایر رشته ها با توانمندی های بالا در رشته پزشکی اعلام کرده است.

کد مطلب 1043466

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