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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۵۴

ترابیان به مهر خبر داد:

یک تیم مطرح اروپایی حریف تیم امید ایران/ اعلام زمان بازی رفت و برگشت

یک تیم مطرح اروپایی حریف تیم امید ایران/ اعلام زمان بازی رفت و برگشت

سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال از توافق با یک تیم مطرح اروپایی برای برگزاری دو دیدار تدارکاتی با تیم امید فوتبال کشورمان خبر داد.

عباس ترابیان روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این خبر افزود: برای تیم امید یک حریف تدارکاتی خوب درنظر گرفته‌ایم. در این رابطه مذاکرات خوبی هم با طرف اروپایی داشته‌ایم که پس از حصول توافق نهایی نام این تیم مطرح اروپایی رسما اعلام خواهد شد.

وی در ادامه افزود: براساس توافق اولیه تیم فوتبال امید ایران در ماه سپتامبر 2010 (شهریورماه 1389) برای برگزاری یک دیدار تدارکاتی به این کشور اروپایی سفر می کند. همچنین در ماه اکتبر 2010 (مهرماه 1389) در کشورمان این تیم اروپایی به مصاف تیم امید ایران خواهد رفت.

تیم فوتبال امید ایران با هدایت غلامحسین پیروانی خود را برای حضور در بازیهای آسیایی گوانگژو آماده می کند.

کد مطلب 1043471

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