به گزارش خبرنگار مهر، بعد از لغو تور بین المللی تفتان همه انتظار داشتند تا چهارمین دوره این تور هرچند به صورت داخلی اما با کیفیت بالا برگزار شود تا همه امیدها برای بازگرداندن این رقابتها به شکل بین المللی فراهم شود اما ظاهرا تلاش مسئولین هیئت دوچرخه سواری سیستان و بلوچستان با عدم همکاری مسئولین استانی، تربیت بدنی استان و پلیس مانع این کار شد.

مسئول هیئت دوچرخه‌سواری استان سیستان وبلوچستان با هدف توسعه این رشته مسیر 500 متر نهایی دو مرحله نهایی این تور را در داخل شهر طراحی کرد اما ناهماهنگی میان مسئولین شهری باعث شد تا چهره مسابقات در مسیر نهایی تغییر کرده و تبدیل به رقابت بین اتومبیل ها و دوچرخه سواران در خط پایان شود!

اسدهاشم وند سرپرست فنی این تور در این مورد گفت:" متاسفانه در برگزاری مسابقه در مسیرهای شهری به شدت دچار مشکل ترافیک و ناهماهنگی بودیم که نشان از عدم همکاری مسئولین اداره کل با پلیس شهری داشت."

عزت الله احسان فر که 11 سال ریاست هیئت دوچرخه سواری استان سیستان و بلوچستان را برعهده داشته و بنیان گذار این تور بوده است با بیان اینکه مسئولین شهری این استان هیچ درکی از دوچرخه و برگزاری یک تور ندارند، به خبرنگار مهر گفت:" همیشه آرزوی من این بوده که تور تفتان به شکل بین المللی و در سطح خوبی برگزار شود. برای آن وقت گذاشتم و موفق شدم مسئولین قبلی را نسبت به برگزاری این تور متقاعد کنم اما با تغییر مدیران، هیچ بهایی به دوچرخه سواری در استان داده نمی شود و با ما همکاری نمی کنند."

وی با اشاره به اینکه مسئول تربیت بدنی استان به خاطر انتقادات مطرح شده اعلام کردند که برکنارم خواهند کرد خاطرنشان کرد: " قطار تا وقتی ایستاده کسی به آن سنگ پرتاب نمی کند. ما در استانی قرار داریم که با داشتن دو همسایه که شرایط امنی نداشته و استان نیز از نظر مالی محروم است، اقدام به برگزاری تورهای دوچرخه سواری در چهار سال گذشته کرده ایم. متاسفانه در حالیکه دیگر استانها برگزاری یک تور را آبروی خود می دانند در استان ما هیچ کس به این مسئله توجهی ندارد و در جایی که انتقادها به جا بوده است به این شکل نیز برخورد می کنند!"

تور تفتان از پنجم تا هشتم اسفندماه در استان سیستان و بلوچستان با حضور 10 تیم و با پرداخت جایزه ای به میزان 10 میلیون تومان برگزار شد. در این تور تیم پتروشیمی تبریز قهرمان و تیم های نیروی زمینی ارتش، یاسوج و سیستان و بلوچستان در مکان دوم تا چهارم ایستادند.