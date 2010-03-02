به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آجورلو امروز در نشست با بازیکنان و کادر فنی تیم‌های پایه استیل آذین اظهارداشت: باید در باشگاه فرهنگی - ورزشی استیل آذین به دنبال آن باشیم که کارهای بزرگ انجام دهیم، چون استیل آذین به لطف خدا جوانانی دارد که جویای نام در عرصه فوتبال هستند و در سال‌های آینده بیشتر از آنها می شنویم.

وی افزود: باید این باور را داشته باشیم راه رسیدن به موفقیت تلاش و کوشش است زیرا در باشگاه استیل آذین با حضور افرادی با تجربه مثل مهاجرانی و یا افرادی دیگر هیچ موضوعی پشت چشم نمی ماند و هرفردی تلاش کند، نتیجه آن را می بیند.

مدیرعامل باشگاه استیل آذین ادامه داد: امیدوارم با برنامه ریزی دقیقی که داریم در 5 سال آینده بازیکنان خوب و خوش اخلاق را تحویل تیم‌های ملی دهیم تا جامعه ورزش به باشگاه استیل آذین افتخار کند. این موضوع روزی محقق می شود که جوانان استیل آذین در چارچوب اخلاق، مسائل جوانمردی و فنی در این تیم خدمت کنند.

آجورلو با اشاره به تحقق فوتبال حرفه ای در باشگاه استیل آذین تاکید کرد: از امروز می خواهیم با یک فوتبال حرفه ای از الف آن شروع کنیم تا بهترین‌ها را در تیم‌های پایه داشته باشیم و بازیکنانی را بسازیم که در المپیک 2014 و جام جهانی 2016 بتوانند به تیم‌های ملی ما کمک کنند، در این راه باشگاه استیل آذین نیاز به کمک تمام مربیان در رده های پایه دارد.

وی احترام به پدر و مادر را برای ورزشکاران امری لازم دانست و خاطرنشان کرد: احترام به پدر و مادر، راز و نیاز باخدای بزرگ جزیی از ورزش قهرمانی است که اگر خوب به ان توجه داشته باشید موفق تر می شوید. همچنین خواندن نماز اول وقت که روح یک ورزشکار را ترمیم می کند، از نکات ضروری است که شما جوانان در عرصه قهرمانی باید به آن بیشتر توجه کنید.

مدیرعامل باشگاه استیل آذین در پایان گفت: بابرنامه ریزی‌هایی که داریم، به دنبال آن هستیم تا در 2 یا 3 سال آینده بتوانیم در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به عنوان قهرمانی دست یابیم.