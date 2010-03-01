ورود 3 دکل جدید حفاری به خلیج فارس/ 52 درصد حفاری شمال نفتی می ماند

به گزارش خبرنگار مهر هدایت الله خادمی امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هم اکنون 10 دکل خشکی و دریایی در ناوگان دستگاههای حفاری شرکت حفاری شمال در مدار بهره برداری قرار دارد، گفت: در شرایط فعلی تعداد 7 دکل میادین نفت و گاز مناطق مرکزی و 2 دکل حفاری هم برای شرکت نفت فلات قاره فعالیت می کند.

این مقام مسئول با اشاره به فعالیت دکل حفاری دریایی ایران خزر در آبهای کم عمق ترکمنستان در دریای خزر، تصریح کرد: همچنین هم اکنون مدیریت و راهبری سکوی نیمه شناور امیر کبیر برای حفاری در آبهای عمیق دریای خزر به حفاری شمال واگذار شده است.

مدیرعامل شرکت حفاری شمال با اشاره به ورود سه دکل حفاری دریایی پایه دار (جک آپ) به ناوگان حفاری این مجموعه در آینده ای نزدیک، اظهار داشت: قرارداد خرید سه دکل حفاری پایه دار برای حفاری در خلیج فارس منعقد شده است که پیش پرداخت خرید یکی از این دستگاه ها پرداخت شده و پیش بینی می شود تا 7 ماه آینده این دکل حفاری وارد خلیج فارس شود.

به گفته وی بر اساس قرارداد منعقد شده، پیش پرداخت خرید دو دکل دریایی دیگر هم پس از دریافت ضمانت نامه، پرداخت خواهد شد که در این صورت، این دو دستگاه حفاری نیز 9 و 11 ماه آینده آینده وارد خلیج فارس می شود.

52 درصد حفاری شمال نفتی می ماند

به گزارش مهر، این مقام مسئول در ادامه با یادآوری اینکه تاکنون 48 درصد سهام حفاری شمال به بخش خصوصی واگذار شده است، تبیین کرد: 52 درصد باقی مانده سهام حفاری شمال نیز در اختیار شرکت ملی نفت ایران باقی می ماند.

توافق با نروژ برای توسعه فن آوری حفاری در آب عمیق

این مقام مسئول با اشاره به ورود ایران به جمع کشورهای نفتی فعال در آبهای عمیق، بیان کرد: برای آموزش کارکنان در زمینه دکل های حفاری در خشکی و آبهای کم عمق در داخل کشور مشکلی وجود ندارد اما برای آموزش حفاری در آبهای عمیق، مشکلاتی وجود دارد.

خادمی با اشاره با مذاکرات انجام گرفته با یک شرکت نروژی برای آموزش کارکنان برای حفاری در آبهای عمیق، گفت: پس از امضای قرارداد با این شرکت اروپایی تعدادی از کارشناسان حفاری شمال برای آموزش و حضور در کارگاههای تخصصی به نروژ اعزام خواهند شد.

مشارکت با خارجی ها برای ارائه خدمات حفاری

وی همچنین با اشاره به مشارکت حفاری شمال در یک مناقصه بین المللی برای ارائه 15 خدمات فنی، افزود: برای ارائه این خدمات حفاری با مشارکت برخی از شرکتهای خارجی قرار است تا با تامین منابع این خدمات توسط این شرکتها، تهیه تجهیزات با این شرکت ها بوده و مدیریت این خدمات فنی به حفاری شمال واگذار شود.

مدیرعامل حفاری شمال خاطر نشان کرد: این خدمات تخصص جانبی حفاری در زمینه لوله مغزی سیار، سیمان کاری، اسید کاری، راندن لوله های جداری، نمونه گیری از گل، نمودارگیری الکترونیکی، حفاری با هوا و عملیات حفاری کج و افقی بوده که به سه گروه تقسیم می شود.

خادمی در پایان یادآور شد: پیش بینی می کنیم با مشخص شدن شرکا تا دو ماه آینده تجهیزات این قرارداد نیز در مدت سه تا چهار ماه وارد کشور شود.