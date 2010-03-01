به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با عنوان " امت اسلامی، از تنوع مذهبی تا فرقه گرایی" در سال اجلاس سران آغاز خواهد شد که سخنران افتتاحیه این کنفرانس آیت الله هاشمی رفسنجانی خواهد بود.

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اعلام کرده است که بیست و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با مشارکت جمعی از نخبگان، علما و اندیشمندان جهان اسلام همزمان با ایام هفته وحدت 11 تا 13 اسفندماه در تهران دایر خواهد بود.

محورهای این کنفرانس که در دو محور و 8 عنوان برگزار می شود عبارتند از: الف- حالت طبیعی امت ؛ تعامل طبیعی میان مذاهب ، 1ـ عوامل پیدایش مذاهب گوناگون:(آزادی اجتهاد، اختلاف در مبانی، پیچیدگی روابط اجتماعی و نیاز به استنباط احکام شرعی جدید و... ) 2ـ ضمانتهای تداوم تعامل طبیعی مذاهب: (ضوابط اجتهاد ، تداوم روحیه برادری و وحدت، نهادینه شدن منطق گفتگوهای قرآنی،تبیین معیارهای ایمان و کفر، فسق و بدعت، گسترش پژوهشهای تطبیقی، برجستهسازی مشترکات) 3ـ نتایج مثبت تعامل مذهبی : (تنوع دیدگاهها و راه کارها ، پویایی اجتهاد در متن جامعه، تقویت جایگاه مسلمانان و...) 4ـ نمونه های تاریخی : (تعامل پیشوایان مذاهب با یکدیگر، تعامل علمای مذاهب در عرصه های گفتگو، تدریس ، تألیف و تحشیه و...)

ب – حالت انحرافی؛ فرقه گرایی:1 ـ عوامل گرایش به فرقه گرایی : (دسیسه های دشمنان امت اسلامی ، فتنه انگیزی حکومت ها و منافع تنگ نظرانه آنها ، جهل و تعصب ، افراط گرایی ، بغی و...)2 ـ نمودها و پیامدهای فرقه گرایی : (تبدیل مذهب به دین، مصادره و انحصارگرایی حقیقت ، تبدیل اختلافات فکری به برخوردهای عملی ، گسترش دامنه تکفیر، تفسیق ، تبدیع و ... )3 ـ نمونه های تاریخی صف آرایی فرقه ای .4 ـ راهکارهای برون رفت از فرقه گرایی : (گسترش فرهنگ گفتگو، تسامح، تلاش در راستای تقریب مذاهب ، انجام طرحهای علمی ، فرهنگی و اجتماعی مشترک ، پرهیز از رفتارهای تحریک آمیز، انتقال فرهنگهای تقریبی از نخبگان به امت و راهکارهای آن)