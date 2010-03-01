شرایط ساخت مسکن مهر در قم مهیاست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا جوانمردی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت مسکن مهر در قم گفت: با توجه به تسریع بوجود آمده در روند اجرای طرح مسکن مهر طی چند ماه اخیر و با شتاب گرفتن مراحل گردش کار صدور پروانه‌های ساختمانی با همکاری بی‌دریغ سازمان مسکن و شهرسازی‌، شهرداری منطقه‌، سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاه‌های متولی و پس از اخذ تسهیلات آماده‌سازی که طی یک فرایند بسیار مناسب کاری و با همکاری مثبت بانک مسکن استان صورت پذیرفت ، حجم مناسبی از تسهیلات مذکور که قریب 180 میلیارد ریال است جهت عملیات آماده سازی جذب شده است.



وی ادامه داد: به حول قوه الهی هم اینک که شرایط لازم همزمان با ایام خجسته میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام‌(ص) جهت ساخت واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر مهیا گردیده است‌، آندسته از متقاضیان و اعضاء شرکت‌های تعاونی که دارای سهمیه تخصیصی زمین بوده و در اجرای این پروژه با شرکت‌های تعاونی مشارکت دارند و همچنین مبلغ 10 میلیون ریالی انجام مراحل آماده سازی را واریز نموده‌اند، پس از کسب اطمینان از برخورداری سهمیه زمین تخصیصی ‌باید تا پایان سال جاری و یا با توجه به شرایط تأمین نقدینگی تا فروردین 89 نسبت به واریز مبلغ 20 میلیون ریال صرفاً نزد بانک‌های مسکن و توسعه تعاون به حساب شرکت‌های تعاونی مسکن ذیربط اقدام نمایند.



وی افزود: چنانچه تسهیلات تخصیصی ساخت واحدهای مسکن مهر با توجه به پیگیری‌های شورای تأمین مسکن کشور، 200 میلیون ریال مصوب شد تا پایان مرحله ساخت در صورت متعادل بودن شرایط، جهت احداث واحد‌های مذکور، رقمی زیر 100 میلیون ریال مورد نیاز است.



جوانمردی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: اداره کل تعاون استان قم نیز در راستای حفظ و صیانت از حقوق و سرمایه‌های اعضاء شرکت‌های تعاونی مسکن مهر طی دو ماه گذشته با هماهنگی به‌عمل آمده مبادرت به ارزیابی و حسابرسی از اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی ذیربط نموده که در همین راستا کمیته‌ای متشکل از اداره کل تعاون‌، نماینده اتحادیه‌های مربوطه و اتاق تعاون استان در راستای نظارت و ساماندهی اینگونه تعاونی‌ها و نیز رسیدگی به تخلفات احتمالی تشکیل شده است.



وی ادامه داد: در راستای ایجاد انضباط مالی و قانونی تاکنون بیش از 80 شرکت تعاونی مسکن مهر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است که میزان تخلفات این تعاونی‌ها بسیار محدود بوده و پیگیری‌های لازم نیز در خصوص رفع آن انجام شده است.

وی همچنین اظهار داشت: از مجموع متقاضیان مسکن مهر تعداد 48 هزار و 419 نفر مورد پالایش قرار گرفته اند که 28 هزار و 352 نفر به طور کلی واجد شرایط بوده‌اند.



جوانمردی در پایان افزود : از تعداد کل متقاضیان بهره‌مندی از مزایای طرح مسکن مهر تاکنون سه هزار و 277 نفر انصراف خود را از طرح مذکور اعلام داشته اند و 18 هزار و 800 نفر نیز با توجه به دارا بودن شرایط لازمه، آمادگی اجرای طرح در سال جاری را دارند.