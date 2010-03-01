جای امثال ارکستر زهی اکراین در جشنواره خالی است

منوچهر صهبایی در پایان کنسرت ارکستر زهی اکراین درباره این اجرا به خبرنگار مهر گفت : امشب اجرای خوبی را از این ارکستر شاهد بودم. ارکستر زهی اکراین ارکستر کوچک 15 نفره ای است که نوازندگان آن از نظر تکنیکی خیلی خوب ساز زدند.

رهبر ارکستر سمفونیک تهران که از نزدیک تماشاگر این برنامه بود در ادامه افزود: در مورد کار این ارکستر باید بگویم از نظر استیل اجرا قطعه موتسارت را معمولا کمی متفاوت با آنچه امشب ارکستر زهی اکراین اجرا کرد اجرا می کنند؛ در مورد اجرای نوانس ها باید بیشتر دقت می کردند ضمن اینکه چند جایی نیز اعضاء این ارکستر زیاد با هم کوک نبودند و این موضوع بسیار طبیعی است چرا که وقتی ارکستری از نظر تعداد به این کوچکی باشد تمام ریزه کاری های آن شنیده می شود.

وی همچنین تصریح کرد: ولی به طور کلی ارکستر زهی اکراین ارکستر خوبی بود و امشب نیز کنسرت خوبی را به روی صحنه برد که جالب توجه بود. به نظر من در جشنواره ای مانند جشنواره موسیقی فجر حتما می بایست ارکستر هایی مانند ارکستر زهی اکراین بیشتر از اینها دعوت شده و حضور داشته باشند.

گفتنی است کنسرت ارکستر زهی اکراین از ساعت 30/21 در تالار وحدت آغاز شد که اجرای خوب این ارکستر باعث شد تا تماشاگران رهبر این ارکستر را وادار کنند در بخش بیز(فوق العاده) برنامه 4 قطعه را برایشان اجرا کند. با این وجود بخش قابل توجهی از صندلی های تالار وحدت در این اجرا خالی مانده بود.