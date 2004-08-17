جلال لطيفي به تيم سنگ آهن پيوست

به گزارش خبرنگار "مهر" لطيفي با حضور درسازمان ليگ كشتي قرارداد خود با تيم سنگ آهن بافق امضا كرد و به طور رسمي به عضويت اين تيم درآمد. ارزش قرارداد لطيفي 95 ميليون ريال است.

اين كشتي گير مطرح وزن 74 كيلوگرم سال گذشته درتركيب تيم صنام مازندران قرار داشت . تيم كشتي آزاد سنگ آهن بافق براي حضور در ليگ برتر كشتي آزاد ايران جام پورياي، ولي علاوه بر لطيفي از كشتي گيران شاخص ديگري چون فرزان بهرامي ، اصغر اردوخاني، مهدي سهرابي ، امين مرداني ، مجيد انوري و مجيد يوسفي نيز بهره مي برد.