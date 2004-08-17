جلال لطيفي به تيم سنگ آهن پيوست

به گزارش خبرنگار "مهر" لطيفي با حضور درسازمان ليگ كشتي قرارداد خود با تيم سنگ آهن بافق امضا كرد و به طور رسمي به عضويت اين تيم درآمد. ارزش قرارداد لطيفي 95 ميليون ريال است.
اين كشتي گير مطرح وزن 74 كيلوگرم سال گذشته درتركيب تيم صنام مازندران قرار داشت . تيم كشتي آزاد سنگ آهن بافق براي حضور در ليگ برتر كشتي آزاد ايران جام پورياي، ولي علاوه بر لطيفي از كشتي گيران شاخص ديگري چون فرزان بهرامي ، اصغر اردوخاني، مهدي سهرابي ، امين مرداني ، مجيد انوري و مجيد يوسفي نيز بهره مي برد.
جلال لطيفي كشتي گير مطرح وزن 74 كيلوگرم همدان به تيم سنگ آهن بافق پيوست.
به گزارش خبرنگار "مهر" لطيفي با حضور درسازمان ليگ كشتي قرارداد خود با تيم سنگ آهن بافق امضا كرد و به طور رسمي به عضويت اين تيم درآمد. ارزش قرارداد لطيفي 95 ميليون ريال است.
کد مطلب 104349
نظر شما