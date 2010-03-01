به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز، کشیش ورنون مارش از کلیسای متودیست شفلیلد درباره ضرورت راه اندازی این پروژه گفت: حضور مسلمانان در این بخش از جهان قابل توجه است و همچنین بخشی از علل راه اندازی این پروژه این است که حزب ملی بریتانیا اسلام را به طور خاص هدف قرار گرفته و تلاش می کند که این اقدامات را از جانب مسیحیان جلوه دهد.

وی افزود: ما به عنوان مسیحی در جامعه ای دارای تعدد و تکثر فرهنگی و دینی زندگی می کنیم و از روابط خوب با سایر پیروان ادیان بهره مند می شویم از این رو خواستار ایجاد روابط خوب و همکاری با یکدیگر علیه افرادی است که از این روابط استقبال نمی کنند.

این پروژه با هدف به چالش کشیدن نژادپرستی و گرد هم جمع کردن گروه هایی است که معمولا از یکدیگر شناختی ندارند. براساس اظهارات متولیان پروژه هنوز هم باید کارهای بسیاری در راه ارتباطات انجام داد و در طول زمان تلاش کرد که انعکاس مثبت از این رویارویی ها را در رسانه ها منتشر کرد.

کشیش ورنون مارش گفت: ما می خواهیم فضای دینی فراهم کنیم که پیروان ادیان جهان بتوانند درباره تعلقات خاطری که به دین خود دارند با دیگران به گفتگو بپردازند.

این پروژه کلیسایی مورد استقبال مسلمانان بریتانیا نیزقرار گرفته است به طوری که عبدالگلجار رئیس انجمن اسلامی شفیلد بریتانیا گفت: در اجرای این پروژه بهتر است مسلمانان هم سهیم باشند و امیدوارم که بتوانیم در آن نقشی برعهده بگیریم.

