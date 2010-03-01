11 طرح ترافیکی در مشهد اجرا خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی امامی میبدی، ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: با نزدیک شدن به فصل بهار و آغاز تعطیلات نوروزی، سیل عظیمی از مسافران به پایتخت معنوی کشور سفرخواهند کرد، در این راستا سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد در جهت افزایش رضایتمندی و آسایش بیشتر مسافران و زائران محترم اقدام به اجرای 11 طرح در استقبال از بهار کرده است.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد، اجرای طرح محدودیت تردد در هسته مرکزی شهر مشهد، ایمن سازی و تکمیل تجهیزات ترافیکی در مناطق پرتردد در سطح شهر، تامین پارکینگ های موقت در مناطق مرکزی شهر و آمارگیری از تعداد مسافران به مشهد مقدس را در مبادی ورودی و خروجی شهر مشهد و ارائه آمار به استانداری و فرمانداری و همچنین اطلاع رسانی به مسافرین از جزئیات اجرای طرح محدودیت ترافیک در مبادی ورودی شهر را از جمله این طرح ها اعلام کرد.

وی افزود: طرح ممنوعیت تردد در هستۀ مرکزی شهر براساس مصوبات وزارت کشور با هماهنگی از سوی شورای عالی ترافیک استان در مشهد در ایام نوروز از مورخ 25 اسفند 88 تا 15 فروردین 89 و با هدف ایجاد تسهیلات تردد آسان، و ایمن و راحت برای شهروندان مسافران به اجرا در خواهد آمد.

امامی اصلاح و احیا خط کشی خیابانهای منتهی به حرم مطهر، نصب چهار عدد سرعت کاه در مسیرهای عبوری از جمله در خیابن های امام رضا (ع) و خیابان دانشگاه، نصب و راه اندازی سایبان های ایستگاه اتوبوس به ویژه در مسیر ویژه اتوبوس در خیابان امام رضا (ع) و ایمن سازی نقاط حادثه خیز با استفاده از تجهیزات ایمنی مانند استوانه های ایمنی و نصب، تجهیز و تکمیل تابلوهای حرم مطهر و راهنمای زائر را از جمله طرحهایی دانست که در راستای ایمنی بیشتر در مسیرهای پرتردد انجام می شود.

وی راه اندازی سیستم پله برقی در پل های هوایی عابر پیاده در دو مسیرهای پرتردد در میدان بیت المقدس و خیابان پروین اعتصامی را از دیگر فعالیت های اجرائی سازمان دانست و افزود: تا پایان سال جاری 3 دستگاه پل هوایی دیگر به سیستم پله برقی مجهز خواهند شد.

امامی نظارت توسط 90 دوربین نصب شده در تقاطع ها از دیگر فعالیتهایی دانست که به صورت مستمر در سطح شهر مشهد انجام می شود و افزود: این دوربین ها مشکلات ترافیکی در محدوده های پرتردد را مشخص و رفع آنها توسط متخصصان اقدام می شود.

وی خاطر نشان کرد: 21 پارکینگ در سطح شهر با ظرفیت بیش از پنج هزار دستگاه خودرو وجود دارد که در ایام نوروز به شهروندان و مسافران سرویس دهی خواهد نمود.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد ادامه داد: با توجه به اجرای طرح محدودیت ترافیکی در نوروز 89 در مشهد، آگاهی زائران و مسافران از جزئیات اجرای این طرح امری ضروری است که در این راستا سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد با توزیع تراکت و بروشورهای مربوط به جزئیات طرح در مبادی ورودی شهر مشهد و همچنین نصب تابلوهای مربوطه در سطح شهر به مسافران در زائران بارگاه رضوی اطلاع رسانی لازم را به عمل می آورند.