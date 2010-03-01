آمانو درباره گزارش مبهم ضد ایرانی پاسخ دهد/ نگرانی درباره نقش آژانس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی وی، جنبش "نم" در بیانیه ای از یوکیا آمانو مدیر کل جدید آژانس نسبت به بی اعتنایی اش به کاربرد "زبان راستی آزمایی استاندارد" در آخرین گزارشش انتقاد کرده است.

در این بیانیه با اشاره به کاربرد "عدم همکاری ایران با آژانس" در گزارش آمانو، اعضای جنبش غیرمتعهدها نگرانی خود را از عبارات استفاده شده در این گزارش اعلام کرده است.

جنبش نم می گوید: گزارش پیامدهایی و سهواً لطمات احتمالی به اعتبار آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد خواهد کرد.

آنها از آمانو خواسته اند در حالی که انحرافی در مواد هسته ای جمهوری اسلامی دیده نشده و این مسئله با احتیاط مورد تائید آژانس قرار گرفته درباره کاربرد عباراتی علیه ایران توضیح دهد.

جنبش نم در این بیانیه که قرار است در نشست امروز شورای حکام قرائت شود از آژانس خواسته است تا درباره عبارات مورد استفاده شفاف سازی کند و بگوید که منظور آن از اینکه "ایران همکاری لازم و اجازه به آژانس برای تائید صلح آمیز بودن تمامی مواد هسته ایش نداده" چیست؟

در این بیانیه گفته شده است که نخستین گزارش آمانو از زمان انتصاب وی به این سمت در ماه جولای آشکارا تلاشهای ایران در همکاری برای رفع ابهامات در ارتباط با فعالیت هایش را نادیده می گیرد و از پاسخ های ارائه شده از سوی ایران درباره چندین موضوع سخنی به میان نمی آورد و بیشتر به گزارش های پیشین آژانس ارجاع می دهد.

جنبش عدم تعهد می گوید: گزارش آمانو تحت تاثیر و نفوذ فشار ناحق سیاسی تعدادی از کشورها و با بی اعتنایی به نقش آژانس به عنوان تنها نهاد قانونی برای قضاوت درباره تعهدات پادمانی دولتها منتشر شده است.

جنبش همچنین با اشاره به برخورداری رژیم اسرائیل از تسلیحات هسته ای خواستار عاری سازی خاورمیانه از این تسلیحات شده و آن را گامی مثبت برای رسیدن به جهان بدون تسلیحات اتمی دانسته است.

این بیانیه همچنین نسبت به هرگونه اقدام نظامی علیه زیر ساخت های هسته ای ایران که مورد تهدید مکرر رژیم اسرائیل است هشدار داده و می نویسد: هرگونه اقدام علیه تاسیسات غنی سازی ایران که در حال ساخت است و یا ساخته شده خطری جدی برای بشریت و نقض آشکار قوانین بین المللی است.

نم در این باره خواستار گفتگوهای جامع و چند جانبه و اتخاذ تدابیری به منظور ممانعت از چنین حملات یا تهدید به حملات به فعالیت های غنی سازی و فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران شده است.