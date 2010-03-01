به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری مهر، الکسی گریشین رئیس بخش مشورتی سیاست داخلی کرملین مقر ریاست جمهوری روسیه گفت: تشکیل شورای هماهنگ کننده مسلمانان روسیه به جامعه مسلمان این کشور کمک می‌کند مهمترین مشکلات خود را براساس اتفاق آرا ، صدور بیانیه‌های مشترک ، انتشار فتواهای متفیان و برقراری روابط مؤثر بادولت حل کنند.

این ایده از سوی طلعت تاج الدین رئیس هئیت مرکزی مسلمانان روسیه پیشنهاد شد و آن را به عنوان هیئتی توصیف کرد که می‌تواند با ریاست مشترک سه نفر از روسای هیئت مرکز مسلمانان، شورای مفتیان و شورای هماهنگی مسلمانان قفقاز اداره شود.

گریشین گفت: ایده تأسیس این شورا با نمایندگی مسلمانان تمام هیئتهای اسلامی در فدراسیون روسیه مورد حمایت اکثر مفتیان و ائمه جماعات روسیه قرار گرفته است.

وی در رابطه با وحدت سازمانهای اسلامی گفت: موضع ما در این رابطه تغییر نکرده است و ما همواره از وحدت میان مسلمانان روسیه حمایت کرده‌ایم. اما این فرآیند باید با دقت انجام شود چرا که براساس اظهارات رهبران سازمانهای اسلامی مسلمان که پیشتر اشاره کرده‌اند باید از هرگونه تنش تازه در این رابطه جلوگیری کرد.