محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر درباره تعیین نرخ سود بانکی سال 89 گفت: نرخ سود بانکی به طور مجرد و فارغ از سایر شاخصهای کلان کسب و کار نمی تواند مورد بررسی قرار گیرد. برای تصمیم گیری در مورد نرخ سود بانکی باید به عواملی همچون نرخ تورم در شرایط کنونی، عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم و وجود رکود نسبی در برخی واحدهای تولیدی توجه شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: از سویی باید هدف حمایت از واحدهای تولیدی توسط دولت را در بخش تسهیلات بانکی شاهد باشیم و از سوی دیگر، بین بانکها رقابت جدی ایجاد کنیم که در این رقابت باید نرخ کارمزد بانکی کاهش یابد. این دو موضوع در صورتی اجرایی می شود که دولت کمکها و حمایتهای خود را از طریق وجوه میدریت شده در اخیتار واحدهای تولیدی قرار دهد و رقابت سالم بین موسسات بانکی را تشویق کند که از طریق این رقابت هزینه خدمات بانکی کاهش و کیفیت آنها افزایش یابد.

راه مقابله با تحریمهای بانکی

وی حضور مدیریت شده برخی از بانکهای خارجی در کشور را باعث کمک به این مقوله دانست و افزود: در عین حال این امر می تواند به مقابله با تحریمهای نادرست نظام بانکی کشور نیز کمک کند. به این جهت سخن گفتن از یک نرخ سود بانکی مشخص شاید کارشناسی نباشد. امید است در بسته سیاستی- نظارتی سال 89 بانک مرکزی که شورای پول و اعتبار آن را نهایی می کند، بحثهای لازم در این خصوص انجام شود.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: در کنار بحث سود بانکی همچنان که در پیشنهاد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بسته سیاستی -نظارتی سال 89 نظام بانکی مطرح شده، حتما باید برای گشایش تسهیلات واحدهای تولیدی فکری کرد که ما پیشنهاد استفاده از روش خرید دین توسط بانک مرکزی را مطرح کردیم که به این ترتیب بانکهای تجاری مواد اولیه و ماشین آلاتی را که واحدهای تولیدی وارد کردند به عنوان اسناد بهادار از این واحدها می پذیرند.

وی یادآور شد: بانک مرکزی این اسناد را خرید دین می کند، به این ترتیب بانکهای تجاری و صنعتی کشور برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی آمادگی بیشتری پیدا می کنند و این واحدها نیز از فشار بدهی ها آسودگی می یابند. اگر بتوانیم در شرایط کنونی اقتصادی، رونقی را ایجاد کنیم، در این زمان کاهش نرخ سود بانکی نتیجه خواهد داد.

فضای اقتصادی را بدگمان نکنیم

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین در بخش دیگری از سخنان خود درباره روند پرداخت تسهیلات به تولید و صادرات بخش خصوصی گفت: اخیرا بانک مرکزی مبلغی را به بانکهای تجاری کشور جهت کمک به واحدهای تجاری اختصاص داده است که این اقدام مثبت ارزیابی می شود.

وی با تاکید بر اینکه مسئله بدهی های معوق بانکی را با یک نگاه اقتصادی باید مدیریت کنیم نه با یک نگاه صرفا حقوقی و نظارتی، عنوان کرد: وقتی در شرایط عمومی اقتصاد کشور، حصارهای رکودی داریم، باید شرایط واحدهای تولیدی را واقع بینانه درک کنیم و به آنها فرصت بهتری برای ایجاد فعالیتهای جدید بدهیم.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: حساب اکثریت مدیران و واحدهای اقتصادی خوش حساب را نباید با اقلیت معدودی که ممکن است سوء استفاده کرده باشند، یکی بدانیم و با سوء استفاده گران باید برخورد جدی حقوقی و قضایی شود، اما به هیچ وجه فضای عمومی اقتصادی را نباید نسبت به مدیریت واحدهای تولیدی بدبین و بدگمان کنیم.