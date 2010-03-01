امیدواری شهرآفتاب برای بقا در لیگ برتر فوتسال/ دومین سقوط کننده مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور روز پنجشنبه هفته گذشته با قهرمانی تیم فولادماهان اصفهان به اتمام رسید. در پایان فصل جاری دو تیم شهرآفتاب تهران و هیئت فوتبال کرمان با کسب 24 و 15 امتیاز در رده‌های سیزدهم و چهاردهم جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال جای گرفتند و براساس آیین نامه و قوانین سازمان لیگ فوتسال باید به لیگ دسته اول سقوط کنند.

در این بین سقوط هیئت فوتبال کرمان به لیگ دسته اول قطعی است اما کمیته فوتسال برای انتخاب دومین تیم سقوط کننده به یک دسته پایین تر چشم به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دارد.

تیم شهرآفتاب تهران که طی هفته‌های گذشته برای ماندن در لیگ برتر رقابتی نزدیک با تیم ارم کیش قم داشته است، نسبت به حضور یک بازیکن غیرقانونی در تیم فیروزصفه اصفهان معترض شده و در نظر دارد با تغییر نتیجه دیدار مقابل این تیم جمع امتیاز خود را به عدد 27 رسانده و بالاتر از ارم کیش 26 امتیازی درجمع لیگ برتری‌های فوتسال ماندنی شود.

ماجرا از آنجا آغاز شد که تیم فیروز صفه در ترکیب خود برای بازی مقابل شهرآفتاب تهران از وجود "مجید حسینی" بهره برد. این بازی که در چارچوب هفته بیستم لیگ برتر فوتسال برگزار شد، به برتری 7 بر2 تیم اصفهانی انجامید و از قضا 2 گل این بازی را مجید حسینی به ثمر رساند.

پس از این بازی مسئولان باشگاه شهرآفتاب تهران نسبت به حضور مجید حسینی در تیم فیروز صفه اصفهان معترض شدند. آنها مدعی‌اند وضعیت خدمت سربازی این بازیکن ابهام دارد و برای اثبات ادعای خود با مستندات محکم به کمیته انضباطی رفته اند.

ارائه شکواییه از سوی تیم شهرآفتاب تهران به کمیته انضباطی و بررسی آن، احضار مسئولان باشگاه فیروز صفه اصفهان را به دنبال داشته است. آنها باید روز دوشنبه هفته گذشته در محل کمیته انضباطی حاضر می شدند و پاسخگوی اتهامات وارده از سوی باشگاه شهرآفتاب می شدند اما در این جلسه حاضر نشدند. کمیته انضباطی به باشگاه فیروز صفه 10 روز فرصت داده تا از خود در قابل اتهامات باشگاه شهرآفتاب دفاع کند در غیر این صورت بدون در نظر گرفتن دفاعیات این باشگاه رای خود را صادر خواهد کرد.

از کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال خبر می رسد، ظرف هفته جاری رای نهایی در خصوص شکایت باشگاه شهرآفتاب تهران از باشگاه فیروز صفه اصفهان اعلام می شود. این رای می تواند تاثیر مستقیمی بر جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال داشته باشد و جای تیم‌های فیروز صفه و ارم کیش قم را در انتهای جدول عوض کند.

عباس ترابیان، رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال در گفتگو با مهر پیرامون شکایت باشگاه شهرآفتاب از فیروز صفه اصفهان گفت: ما منتظر رای کمیته انضباطی هستیم و هر رایی که این کمیته بدهد، آن را اجرا می کنیم. از دید ما فقط سقوط هیئت فوتبال کرمان به لیگ دسته اول فوتسال قطعی شده است و رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تیم دوم سقوط کرده به یک دسته پایین‌تر را از بین تیم‌های ارم کیش قم و شهرآفتاب تهران مشخص خواهد کرد.