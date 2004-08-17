مربيان تيم هاي پايه كشتي پرسپوليس معرفي شدند

به گزارش خبرنگار "مهر" مسوولان تيم كشتي باشگاه پرسپوليس پس از بررسي هاي انجام شده 3 مربي را براي استعداديابي وكاربر روي كشتي گيران رده هاي پايه انتخاب كردند.

براين اساس محمدرضا نوايي دارنده مدال برنز كشتي آزاد جهان در سال 1973 ، قدرت پوركريمي عضو سابق تيم ملي كشتي آزاد ايران و فرامرز سماوات به عنوان مربيان تيم هاي پايه كشتي باشگاه پرسپوليس تعيين و معرفي شدند.

گفتني است هدايت تيم كشتي آزاد بزرگسالان پرسپوليس را علي اكبر دودانگه قهرمان سابق آسيا و سرمربي تيم ملي نوجوانان ايران بر عهده دارد و محسن كاوه نيز به عنوان مشاور باشگاه پرسپوليس هماهنگي هاي لازم را در زمينه هدايت كشتي گيران اين تيم انجام مي دهد. دركشتي فرنگي نيز مسووليت هدايت تيم كشتي فرنگي پرسپوليس به احد پازاج سرمربي سابق تيم ملي كشتي فرنگي ايران و قهرمان سابق آسيا واگذار شده است.

تيم هاي كشتي ازاد و فرنگي پرسپوليس تهران قصد دارند دراولين حضور خود در ليگ هاي برتر كشتي آزاد و فرنگي خود را به عنوان يك مدعي جدي قهرماني مطرح كنند.