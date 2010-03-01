تعدیل قیمت در میادین و بازارهای میوه و تره بار تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عفتی مدیر روابط عمومی و بین الملل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به هماهنگی های انجام شده برخی محصولات و کالاهای فرآوری شده با اعمال تخفیف نسبت به قیمت های فعلی در میادین و بازارهای میوه و تره بار عرضه خواهد شد و این تخفیف از 7 تا 25 درصد خواهد بود.

به گفته وی، بر اساس سیاست ها و برنامه های طرح استقبال از بهار 1389 سازمان، این محصولات در سازمان با کاهش درصدی مشخص از قیمت مصرف کننده مندرج برای هریک از گروههای کالایی، از دهم اسفند 88 تا پانزده فروردین 89 در میادین و بازارهای تحت پوشش عرضه می شود.

وی ادامه داد: این محصولات شامل مواد شوینده و بهداشتی، انواع چای بسته بندی، انواع شربت، آبمیوه و آب معدنی، انواع رشته، ماکارونی و ورومیشل بسته بندی، انواع برنج بسته بندی، انواع آجیل و خشکبار و شکلات بسته بندی است.



