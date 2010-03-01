۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۱۴

حسینی خبر داد:

موافقت با سرمایه گذاری ایتالیایی ها در مناطق آزاد ایران

معاون مرکز امور مناطق آزاد ویژه اقتصادی از موافقت با سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی کارفرمایان ایتالیایی در مناطق آزاد برای احداث کارخانه تولید مبلمان، تزئینات داخلی و پرورش آبزیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر هیئتی مرکب از سرمایه گذاران و کارفرمایان ایتالیایی در دیدار با معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در زمینه احداث کارخانه تولید مبلمان و تزیینات داخلی و خارجی ساختمان، پرورش آبزیان و سایر فعالیتهای مرتبط به توافق رسیدند.

محمود رضا حسینی در خصوص این دیدار، گفت: اعضای این هیئت ضمن ابراز علاقمندی برای سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی در این مناطق با مزیتهای پیش بینی شده شامل معافیتهای گمرکی و مالیاتی، ورود و خروج آزاد ارز و صدور ویزا در محل برای اتباع خارجی آشنا شدند.

وی افزود: موضوعات مورد علاقه برای هیئت ایتالیایی ابعاد مختلفی داشت و جهت آشنایی بیشتر این سرمایه گذاران ایتالیایی برنامه ریزی بازدید از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور بررسی شرایط و اعلام نظر کارشناسی در دستور کار مرکز قرار گرفت و این گروه از دو هفته آینده سفر خود را به این مناطق آغاز خواهند کرد.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق آزاد همچنین طراحی و ارائه بسته‏های سرمایه گذاری و پیشنهادی از سوی مناطق آزاد به همراه طرحهای توجیهی را از اولویتهای مرکز به این سرمایه گذاران دانست.

گفتنی است، اعضای این هیئت ایتالیایی با اشاره به دروغ پردازیها و تبلیغات منفی غرب علیه ایران، تاکید کردند ایران کشوری دارای امنیت و آرامش است و مردم مهمان نواز و بافرهنگی دارد که این مسئله آنها را برای سرمایه گذاری در ایران بیش از پیش ترغیب می کند.

 

