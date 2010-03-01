زندان باید به معنایی واقعی ندامتگاه مجرمین باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله مرتضی مقتدایی صبح دوشنبه طی سخنانی در دیدار با رئیس و مسئولان سازمان زندانهای کشور با بیان این که در شرایط فعلی وجود زندان در جامعه یک ضرورت است، اظهار داشت: زندان باید به معنای واقعی ندامتگاه مجرمین باشد و به همین خاطر مسئولان سازمان زندانها باید طوری برنامهریزی کنند که زندانیان پس از آزادی از زندان اصلاح شده و آن وقت به جامعه بازگردند.
وی با بیان این که نگهداری و اصلاح زندانیان نیازمند تدبیر هرچه بیشتر مسئولان زندانها است، افزود: مسئولان سازمان زندانها باید مراقبتهای پس از زندان را در جهت اصلاح افراد به طور جدی مدنظر قرار دهند.
برنامههای دینی در زندانها اجباری نباشد
مقتدایی همچنین ضمن تقدیر از فعالیتهای دینی و فرهنگی صورت گرفته در زندانها در دوره جدید خاطر نشان کرد: برگزاری برنامههایی چون حفظ و قرائت قرآن و نیز نماز جماعت در زندانهای کشور باید به نحوی باشد که زندانیان خودشان از روی علاقه و نه تحمیل و اجبار به سوی این برنامهای مذهبی جذب شوند.
وی اضافه کرد: خیلی خوب است که مسئولان زندانها برای تشویق افراد به این امور انسان ساز تمهیدات تشویقی و ارفاقی همچون مرخصی و یا عفو را در نظر بگیرند.
زندان باید دانشگاه باشد
مدیر حوزههای علمیه در ادامه با اشاره به اهمیت قائل شدن حضرت امام(ره) به رسیدگی به وضعیت زندانیان گفت: همان طور که حضرت امام(ره) فرمودند زندان باید به معنای حقیقی برای یک فرد مجرم و بزهکار به منزله دانشگاه باشد و او را اصلاح و تربیت کند.
وی همچنین افزود: امام خمینی(ره) در طول حیات مبارکشان همواره به قضات میفرمودند که به طور مستقیم به زندانها سرزده و از نزدیک از اوضاع زندانیان کسب اطلاع کنند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر حوزههای علمیه گفت: زندان به معنای واقعی باید ندامتگاه مجرمین باشد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله مرتضی مقتدایی صبح دوشنبه طی سخنانی در دیدار با رئیس و مسئولان سازمان زندانهای کشور با بیان این که در شرایط فعلی وجود زندان در جامعه یک ضرورت است، اظهار داشت: زندان باید به معنای واقعی ندامتگاه مجرمین باشد و به همین خاطر مسئولان سازمان زندانها باید طوری برنامهریزی کنند که زندانیان پس از آزادی از زندان اصلاح شده و آن وقت به جامعه بازگردند.
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