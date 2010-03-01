درگذشت یک پیانیست پیشکسوت

به گزارش خبرنگار مهر ، بهبود از موسیقیدانان خوب کشورمان واز فارغ التحصیلان هنرستان عالی موسیقی بود که سالها در محضر امانوئل ملیک اصلانیان و خانم اقلیا کمباجیان آموزش دیده بود.



وی سالها ضمن تدریس پیانو به عنوان نوازنده پیانو با هنرستان عالی موسیقی ملی و کارگاه موسیقی کودکان و نوجوانان تلویزیون همکاری داشت.



فرمان بهبود همچنین با گروههای آواز جمعی (کر) چون کر تهران به رهبری ئولین باغچه بان، کر کودکان و نوجوانان کارگاه موسیقی و اجرای کنسرت های متعدد با گروههای مختلف در تالار رودکی و...همکاری داشته است.

گروه موسیقی خبرگزاری مهر درگذشت این پیانیست ارزشمند را به خانواده آن مرحوم و جامعه فرهنگی و هنری کشور تسلیت می گوید.