  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۱۰

درگذشت یک پیانیست پیشکسوت

درگذشت یک پیانیست پیشکسوت

فرمان بهبود از مدرسان و پیشکسوتان نوازندگی پیانو بر اثر ایست قلبی در 64 سالگی درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر ، بهبود از موسیقیدانان خوب کشورمان واز فارغ التحصیلان هنرستان عالی موسیقی بود که سالها در محضر امانوئل ملیک اصلانیان و خانم اقلیا کمباجیان آموزش دیده بود.
 
وی سالها ضمن تدریس پیانو به عنوان نوازنده پیانو با هنرستان عالی موسیقی ملی و کارگاه موسیقی کودکان و نوجوانان تلویزیون همکاری داشت.

فرمان بهبود همچنین با گروههای آواز جمعی (کر) چون کر تهران به رهبری ئولین باغچه بان، کر کودکان و نوجوانان کارگاه موسیقی و اجرای کنسرت های متعدد با گروههای مختلف در تالار رودکی و...همکاری داشته است.

گروه موسیقی خبرگزاری مهر درگذشت این پیانیست ارزشمند را به خانواده آن مرحوم و جامعه فرهنگی و هنری کشور تسلیت می گوید.

کد مطلب 1043525

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها