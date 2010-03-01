دروغ پراکنی رسانه های غربی علیه ایران در باکو/ تاکید بر توسعه روابط

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، "نامیک باباخان" صبح دوشنبه در بازدید از دفتر نمایندگی خبرگزاری مهر در آذربایجان شرقی افزود: رسانه های مختلف غربی مستقر در باکو از بی بی سی گرفته تا صدای امریکا، سی ان ان و به ویژه رسانه های صهیونیستی همواره اخبار و اطلاعات نادرست، دروغ و مغرضانه علیه ایران منتشر می کنند.

وی گفت: دشمنان همواره از نزدیکی دو کشور دوست، برادر و مسمان ایران و آذربایجان احساس خطر کرده و همواره در تلاشند با دروغ پراکنی خود تخم کینه نفاق میان دو ملت بکارند.

باباخان با بیان اینکه سفر مقامات عالی ایران و آذربایجان به باکو و تهران از روابط استراتژیک میان دو کشور و ملت حکایت دارد، به سفر اخیر رئیس مجلس ملی این کشور به تهران و تبریز اشاره کرد و افزود: رسانه های غربی در سفر اخیر "اوکتای اسداف" به ایران خبرهائی مبنی بر بی احترامی،‌برخودرهای غیردیپلماتیک و حتی منازعه در مقابل سفارت جمهوری آذربایجان برای مردم این کشور منتشر کردند که تمام آنها بی اساس بود.

مدیرمسئول روزنامه "بیرلیک" با بیان اینکه هرکدام از رسانه های فعال در جمهوری آذربایجان قانون آزادی مطبوعات را به نفع خود مصادره می کنند اظهار داشت: بر این اساس، هرگونه انتشار اخبار کذب و نادرست و حتی شایعه پراکنی در این کشور به امری عادی بدل شده و هیچگونه عکس العملی در قبال آن دیده نمی شود!

باباخان با اشاره به توهین به ساحت مقدس بزرگان دین مبین اسلام در رسانه های این کشور یادآور شد: برخی از مطبوعات به ویژه رسانه های غربی به نام آزادی مطبوعات هرنوع فعالیت و انتشار خبر و گزارش علیه کشورهای منطقه و حتی توهین به دین و شریعت اسلام ابائی ندارند!

این فعال مطبوعاتی در عین حال با اشاره به واقعیت های موجود در آذربایجان و خواسته های مردم گفت: مردم این کشور با توجه به اشتراکات دینی، تاریخی و فرهنگی میان دو کشور همواره به اخبار و گزارش های مربوط به ایران و البته جهان اسلام علاقمند بوده و با حساسیت خاصی دنبال می کنند.

باباخان با بیان اینکه روزنامه "بیرلیک" (اتحاد) با هدف اتحاد امت اسلام و تهیه و انتشار اخبار مربوط به ایران و دیگر کشورهای اسلامی برای مردم آذربایجان تاسیس یافته است تصریح کرد: رسانه های وابسته به دولت در جمهوری آذربایجان تقریبا هیچگونه خبری از پیشرفت های کشورهای اسلامی، اخبار مربوط به نهضت های آزادی‌بخش اسلامی از جمله در فلسطین و لبنان و به طور کلی مطالب دینی و سیاسی را منعکس نمی کنند.

این فعال مطبوعاتی جمهوری آذربایجان درعین حال گفت: این روزنامه در طول چهارسال فعالیت خود توانسته خلاءهای مربوط به کمبود اخبار، اطلاعات و گزارش های درست و واقعی مربوط به کشورهای اسلامی را جبران کرده و حساسیت مردم و دیگر رسانه های این کشور را بالا برد.

وی با بیان اینکه انتشار اخبار خاورمیانه از جمله ایران، ترکیه، سوریه، عراق و افغانستان و به ویژه جنایات رژیم صهیونیستی بر علیه مردم فلسطین در اولویت سیاست رسانه ای "بیرلیک" قرار دارد افزود: مردم جمهوری آذربایجان سیاست خارجی ایران به ویژه پیشرفت های اخیر این کشور در عرصه های مختلف را با حساسیت ویژه ای دنبال می کنند.

باباخان یادآور شد: سخنرانی های آیت‌الله خامنه ای و آقای احمدی نژاد همواره در داخل جمهوری آذربایجان بازتاب فراوانی دارد.

مدیرمسئول روزنامه "بیرلیک" در ادامه سخنان خود با تاکید بر لزوم گسترش روابط رسانه ای دو کشور برای مقابله با انتشار اخبار دروغ توسط رسانه های غربی اظهار داشت: مطبوعات مستقل جمهوری آذربایجان برای بازتاب واقعیات جهان اسلام در این کشور و نیز انتشار مشکلات خود برای مردم جهان دست یاری به سوی برادران ایرانی دراز می کنند.

وی با بیان اینکه با هدف ایجاد روابط رسانه ای میان دو کشور و ملت به تبریز سفر کرده است گفت: مردم مسلمان جمهوری آذربایجان انتظار دارند به واسطه رسانه های قدرتمند و بانفوذی چون خبرگزاری مهر واقعیات موجود در این کشور و نیز مشکلات و دردهای این ملت به گوش هان برسد.

باباخان با بیان اینکه خبرگزاری مهر به دلیل ارتباطات نزدیک با خبرگزاری های مستقل جمهوری آذربایجان همواره یکی از منابع خبری مورد اعتماد منطقه محسوب می شود گفت: انتظار ما از این رسانه این است که به اخبار و رویدادهای جمهوری آذربایجان نیز حساس بوده و در حد امکان اخبار مربوط به این کشور را نیز پوشش دهد.

وی یادآور شد: انتشار هرگونه خبر یا گزارش در برخی مناسبت های اسلامی، روزهای خاص یا رویدادهای مهم جهان اسلام از سوی رسانه های دولتی جمهوری آذربایجان تحریم شده و رسانه های غربی نیز اخبار نادرست به مردم منتقل می کنند که انتظار داریم دوستان رسانه ای ایران در این زمان ها به کمک مردم آذربایجان بیایند.

باباخان ضمن دعوت از مسئولان خبرگزاری مهر برای سفر به باکو و بازدید از مطبوعات این کشور افزود: پرواضح است که افزایش روابط رسانه ای بین خبرگزاری ها و مبطوعات مستقل دوکشور ضمن مقابله با انتشار اطلاعات نادرست، موجب گسترش روابط دو دولت نیز خواهد شد.

در ادامه این جلسه "جیحون جعفراوف" روزنامه نگار آذری نیز با اظهار تعجب از امکان دسترسی ازاد به اخبار خبرگزاری های رسمی ایران از جمله مهر افزود: آژانس های خبری جمهوری آذربایجان در ازای دریافت حق اشتراک اجازه استفاده از سایت های خود را می دهند درحالیکه خبرگزاری های ایران چنین نیست!

وی با اشاره به انتشار اخبار مهر به شش زبان زنده دنیا به صورت آزاد ادامه داد: این ویژگی امکان استناد به اخبار و گزارش های خبرگزاری مهر را در رسانه های منطقه از جمله جمهوری آذربایجان فراهم کرده است.

جعفراوف با بیان اینکه برای مردم آذربایجان انتشار اخبار و رویدادهای مهم این کشور در رسانه های ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است افزود: انتشار درد دل ها و حوادث تاریخی جمهوری آذربایجان در رسانه های کشور دوست و برادر ایران برای مردم جمهوری آذربایجان دلگرم کننده است.

گفتنی است در ادامه این بازدید، مدیرمسئول روزنامه بیرلیک و همراهان وی از نحوه فعالیت مطبوعات و خبرگزاری های ایران به ویژه امکانات و نحوه فعالیت خبرگزاری مهر آشنا شد.