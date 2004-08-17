رژيم صهيونيستي به جنگ رواني عليه زندانيان فلسطيني روي آورد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازشبكه خبري الجزيره ، رژيم اسرائيل براي سركوب اعتصاب غذاي 1700 زنداني فلسطيني به يك جنگ رواني دست زده و به زندانبانان خود دستور داده است در حياط زندان كباب پزي كنند ودرمقابل زندانيان غذا بخورند.



روزه زندانيان فلسطيني براي برخورداري بيشترازملاقات هاي خانوادگي و دسترسي به تلفن از روزيكشنبه آغاز شده است. آنها همچنين مي خواهند كه بازرسي بدني كه مستلزم لخت شدن است متوقف شود.

چندين زندان تاكنون به اعتصاب كنندگان پيوسته اند. سازمان دهندگان اعتصاب مي گويند تا پايان هفته كليه زندانيان فلسطيني كه شمارآنها به7500تن مي رسد به آنها خواهند پيوست.

درهمين حال ياسرعرفات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين اعتصاب غذاي زندانيان فلسطيني را ستود و از آنها خواست به اين اعتصاب خود ادامه بدهند.



وي به خبرنگاران گفت:زندانيان فلسطيني دراعتراض به رفتارغير انساني،خشونت آميز وتبعيض آميزنيروهاي اشغالگر اسراييلي دست به اعتصاب غذا زده اند.

شوراي رهبري تشكيلات خودگردان فلسطين در نشست هفتگي خود تصميم گرفت هياتي را به سازمان ملل متحد اعزام كند و از آنها بخواهد اسيران فلسطنيي دربند رژيم اسراييل را به عنوان اسيران جنگي تلقي كند تا آنها محاكمه نشوند.

هشام عبدالرازق وزير امور اسيران و آزادگان فلسطيني ديروزپس ازپايان نشست هفتگي دولت گفت: تشكيلات خودگردان فلسطين تصميم گرفت روز 18 ماه جاري ميلادي را به عنوان روز همبستگي ملي با اسيران فلسطيني نام گذاري كند .

شوراي رهبري تشكيلات خودگردان فلسطين اعلام كرد يك اتاق عملياتي را براي برقراري تماس هاي بين المللي به منظور بسيج كردن درحمايت سومين روز ازاعتصاب كنندگان فلسطيني تشكيل مي دهد .

قرار است دامنه اين اعتصاب با 7500 زنداني فلسطيني درتمام زندانهاي رژيم اسراييل تا فردا روزچهارشنبه گسترده تر شود .

دراين راستا، سخنگوي هيات زندانيان اسراييلي اعتراف كرد كه ازشيوه هاي رواني مختلفي براي شكستن اعتصاب غذاي زندانيان فلسطيني بكارخواهيم گرفت .

وي افزود: ازجمله شيوه هاي كه قصد داريم از آن عليه اعتصاب كنندگان استفاده كنيم كباب پزي درخارج از ديوارهاي زندان درمقابل چشم فلسطينيهايي است كه دست به اين اعتصاب زده اند.



اين اقدام درحالي صورت مي گيرد كه اعتصاب كنندگان تهديد كردند درصورتي كه مسئولان زندان اسراييل به مطالباتشان پاسخ ندهند از خوردن و آشاميدن خودداري خواهند كرد .

مردم شهرالخليل براي همبستگي ازاعتصاب كنندگان دست به تظاهراتي گسترده زده اند ودرشهرغزه نيزهزاران فلسطيني با برگزاري تظاهرات اعتراض آميزدرمقابل ساختمان صليب سرخ بين الملل اجتماع كردند .

حدود سه هزارفلسطيني ساكن شهرغزه با برگزاري اجتماعاتي همبستگي و حمايت خود را از اعتصاب كنندگان اعلام كردند .

خالد البطش يكي ازرهبران جنبش جهاد اسلامي فلسطين درباره اين تظاهرات اظهار داشت: رزمندگان ما بايد با ربودن نيروهاي اشغالگر صهيونيست و شهرك نشينان آنها را بااسيران فلسطيني در بند معاوضه كنند.

كميته دفاع از حقوق آوارگان فلسطيني ازجامعه بين المللي و سازمانهاي حقوق بشرخواسته اسراييل را مجبوربه موافقت با مطالبات زندانيان فلسطيني در بند رژيم صهيونيستي نمايند و همچنين مقدمات آزادي آنها را فراهم سازند .

علاوه بر برگزاري تظاهرات اعتراض آميز درمناطق مختلف در فلسطين اشغالي، مردم كشورهاي اردن، سوريه ولبنان با اجتماع در مقابل ساختمانهاي سازمان ملل و سازمانهاي بين المللي، حمايت و همبستگي خود را با اعتصاب كنندگان فلسطيني در بند اسراييل ابراز داشتند.

شاهدان عيني گفتند: همزمان با اعتصاب غذاي زندانيان فلسطيني، هليكوپترهاي ارتش اسراييل با راكت بخشهاي مختلفي از نوار غزه را هدف قرار دادند كه در نتيجه آن دو فلسطيني به شهادت رسيدند .

ارتش اشغالگر قدس مدعي است كه فعالان فلسطيني از اين منطقه براي حمله به شهركهاي صهيونيست نشين استفاده مي كنند .

درحمله و تيراندازي نيروهاي اشغالگر به شماري ازجوانان فلسطيني درشهر نابلس در كرانه باختري رود اردن، يك فلسطيني شهيد و 12 تن ديگر نيز مجروح شدند .

درهمين حال دادگاه اسراييل درراستاي گام جديد براي سركوب مخالفان با سياست هاي اين رژيم تصميم گرفت يك فعال صلح را به بهانه مخالفت با قوانين اين رژيم از فلسطين اشغالي اخراج كند .



دادگاه تل آويو اعلام كرد : به آدم ويلسون از ايالت لويزياناي آمريكا دستور داده تا روز سه شنبه اسراييل را ترك كند.